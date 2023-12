Tebboune instaure l’allocution annuelle « discours sur l’état de la Nation »

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris la décision de mettre en place une allocution annuelle qu’il prononcera devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. À partir de la fin de cette année 2023, le président se soumettra à cet exercice institutionnel qui sera appelé le « discours sur l’état de la Nation ».

Ce discours sera prononcé chaque année devant les représentants du peuple et permettra au chef de l’État de revenir sur les réalisations de l’année qui se termine. Il servira à faire le point sur la situation politique, économique, sociale et la politique étrangère du pays, ainsi qu’à évoquer les perspectives pour l’année suivante.

Pour cette première allocution, le président Tebboune dressera un état des lieux des quatre dernières années. La date de ce premier « discours sur l’état de la Nation » n’a pas encore été annoncée, mais il devrait avoir lieu cette semaine.

Une nouvelle tradition institutionnelle

Cette allocution annuelle marque une nouvelle tradition institutionnelle dans le pays. Le président de la République prend ainsi l’engagement de rendre compte de son action et de celle du gouvernement devant le Parlement et le peuple.

Le « discours sur l’état de la Nation » permettra au chef de l’État de rendre des comptes et d’informer les citoyens sur l’état du pays. Il s’agit d’un exercice de transparence et de redevabilité qui renforce la démocratie et la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.

Ce discours annuel sera également l’occasion pour le président de prendre du recul et d’évaluer les actions entreprises. Il pourra ainsi analyser les réussites et les échecs, et mettre en perspective les objectifs à atteindre pour l’année suivante.