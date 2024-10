Tebboune installe la Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a installé ce mercredi la Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya. Cette démarche s’inscrit dans le respect de ses engagements pris durant sa campagne électorale et lors de sa prestation de serment.

Dans un communiqué publié par la Présidence de la République, il est précisé que cette commission a pour mission d’analyser et de réviser les lois régissant les collectivités locales en Algérie. Cette révision est utile pour améliorer la gestion et l’administration locale.

La Commission est dirigée par Dahou Ould Kablia, ancien ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. Il est secondé par Abdallah Moundji, Secrétaire général de la Présidence. Celui-ci occupe le poste de vice-président.

Composition et missions de la Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya

La composition de cette Commission reflète une large représentation. Elle comprend cinq membres du Conseil de la nation et cinq membres de l’Assemblée populaire nationale. En outre, cinq walis font aussi partie de cette équipe.

Les présidents d’Assemblées populaires de wilaya (APW) sont eux aussi représentés. Idem pour les directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas. Enfin, cinq présidents d’Assemblées populaires communales (APC) contribuent aux travaux de la commission.

Dès son installation, la Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya entre en fonction. Un travail de révision attendu avec impatience. Les membres de la Commission examineront des lois qui jouent un rôle essentiel dans l’organisation administrative et politique du pays.

Commission nationale de révision des codes communal et de wilaya : quel est son rôle ?

Les objectives de la commission sont multiples. Elle doit identifier les lacunes dans les réglementations existantes et proposer des améliorations. L’objectif est d’adapter les lois aux exigences actuelles et aux besoins des citoyens. Cela permettra également de renforcer la démocratie locale et d’accroître la transparence au sein des institutions.

La mise en place de cette Commission est une étape significative vers une meilleure gestion des collectivités locales. Cela témoigne d’une volonté de moderniser les lois en vigueur.

Les travaux de révision des codes communal et de wilaya sont essentiels pour l’avenir des collectivités locales. La commission peut aider à définir clairement les rôles et responsabilités des différentes instances administratives locales. Chose qui réduit les conflits et les chevauchements de compétences.

