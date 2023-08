Tebboune insiste sur la prise en charge des préoccupations des jeunes

Le Président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a récemment partagé des détails importants concernant une audience accordée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cette rencontre, il a été souligné l’engagement envers les jeunes ainsi que l’importance de tisser des liens solides avec cette frange essentielle de la société.

Cette initiative reflète la volonté de répondre aux préoccupations et aux aspirations des jeunes, tout en renforçant la connectivité avec la jeunesse au sein de la communauté nationale.

En effet, lors de cette audience, le Président Tebboune a exprimé sa ferme volonté de se pencher sur les problématiques et les ambitions des jeunes. Il a particulièrement insisté sur l’importance de développer des liens étroits avec les jeunes issus de la communauté nationale. Cette approche collaborative se veut en coordination avec divers acteurs concernés par ces enjeux, avec notamment une mention spécifique de la Mosquée de Paris.

Après cette rencontre, Hidaoui a souligné l’importance symbolique de cet échange. Il a fait remarquer que cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les accomplissements du conseil au cours de la première année depuis la mise en place de sa structure administrative et organisationnelle. De plus, cette période a été marquée par le lancement de réunions avec des jeunes à travers les différentes régions du pays.

L’appel clair en faveur de l’implication des jeunes

De plus, le Président Tebboune a vivement recommandé, lors de cette rencontre, une approche proactive envers les préoccupations des jeunes. Il a souligné l’importance d’accorder une considération particulière à leurs avis et à leurs propositions. Hidaoui a confirmé que le CSJ était résolument engagé dans cette direction à travers l’organisation de diverses réunions et rencontres avec les jeunes.

Le chef du CSJ a noté qu’il avait clairement perçu une volonté politique authentique de capitaliser sur la force vitale que représente la jeunesse au sein de la société algérienne. Il a fait référence à l’appel du Président de la République en faveur du renforcement de la démocratie participative. Cette dynamique implique des activités variées visant à soutenir cette catégorie de la population. L’objectif ultime est de créer une cohésion forte entre les jeunes dans différentes régions du pays et de les impliquer activement dans la dynamique nationale actuelle.

En conclusion, l’audience entre le Président de la République et les membres du CSJ, menée sous l’égide de Mustapha Hidaoui, a clairement mis en lumière l’engagement envers les jeunes ainsi que l’intention de renforcer les liens avec eux. Cette initiative reflète une approche proactive et participative en réponse aux préoccupations et aux aspirations de la jeunesse. À travers cette démarche, le Président Tebboune démontre une volonté politique sincère de faire de la jeunesse algérienne un acteur essentiel dans le développement et la dynamique nationale.