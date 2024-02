Tebboune insiste sur la nécessité de ne pas politiser le secteur agricole

Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a présidé, hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés sur les statuts et le régime indemnitaire des corps spécifiques de l’éducation nationale, le rapport d’étape sur la stratégie de numérisation, la nouvelle mission de ce qui était appelé fermes pilotes, la stratégie du secteur de l’hydraulique sur l’eau potable et les eaux usées et un état des lieux en prévision du Hadj 2024.

Le Président de la République a décidé de transformer les fermes pilotes en unités de production agricole relevant de l’Etat. Ces unités seront spécialisées dans trois types de cultures : les légumineuses, les graines oléagineuses et les arbres oléagineux, et il a tenu à saluer les efforts des acteurs privés dans le secteur agricole, soulignant leur rôle essentiel dans l’augmentation et la diversification de la production agricole. Il a également mis en avant leur sens de l’initiative, qui est crucial pour le développement du secteur.

De plus, selon lui il est crucial de définir des objectifs clairs tout en encourageant les jeunes diplômés à se lancer dans le secteur agricole. Le Président souhaite libérer les initiatives des jeunes et les soutenir particulièrement dans les filières légumineuses.

Le Président a également ordonné de soutenir et de promouvoir les unités de production agricole qui ont réussi à développer leurs activités et à mettre en place des modèles efficaces. Il est important de généraliser leurs bonnes pratiques pour améliorer le secteur dans son ensemble.

Enfin, le Président a insisté sur la nécessité de ne pas politiser le secteur agricole. Il préconise de le rendre plus technique et de le débarrasser de la gestion administrative et bureaucratique. Il faut mettre l’accent sur l’efficacité et la performance des acteurs du secteur.

Concernant le rapport d’étape sur la stratégie de numérisation

En outre, à l’issue de la présentation du rapport d’étape sur l’état d’avancement du processus de numérisation, le Président de la République a instruit à l’effet d’accélérer, au maximum, la cadence de travail jusqu’à la numérisation totale de tous les secteurs.

De plus, le Président a enjoint aux ministres d’accélérer la numérisation des données pour chaque secteur, en prévision de la plateforme technique et de la domiciliation des données.

Pour conclure, il a instruit Madame la Haut-Commissaire à la Numérisation de préparer un exposé à présenter, pour approbation, en Conseil de ministres, concernant la conclusion d’un contrat avec la société Huawei pour créer un centre de stockage de données.