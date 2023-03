Tebboune incite à œuvrer afin de classer le patrimoine national à l’UNESCO pour le protéger

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a visité, aujourd’hui mercredi, une exposition consacrée aux créations des femmes artisanes, en marge de la cérémonie d’hommage aux femmes algériennes au Centre international de conférences (CIC), organisée à l’occasion de la Journée internationale des droits de femmes.

Au cours de sa conversation avec quelques artisanes, le président de la République a souligné la nécessité de préserver et de développer le patrimoine national, de le protéger de l’imitation et d’œuvrer à son classement au patrimoine de l’UNESCO.

Dans ce sens, le Chef de l’Etat a déclaré : « Nous avons abandonné ce patrimoine à une époque antérieure, jusqu’à ce que certains aient voulu s’en emparer. Il doit être développé et protégé, et nos traditions doivent être classées au niveau de l’UNESCO afin d’être définitivement ancrées et incluses dans le patrimoine humain. »

De plus, il a évoqué l’habit traditionnel, en donnant l’exemple de la Chedda de Tlemcen, le président de la République a appelé les parties concernées à remettre à l’artisan une attestation de conformité qui protège son produit de l’imitation et préserve ce patrimoine des tentatives de revendication de propriété.

Pour conclure, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a assuré les artisanes de la disponibilité de l’Etat à les accompagner et à les soutenir dans la commercialisation et l’introduction de leurs produits.

Le ministère du Tourisme souhaite inciter les femmes algériennes à se lancer dans le e-commerce

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, a supervisé mardi à Alger le lancement officiel du programme d’appui au commerce électronique pour les petits et moyens projets dirigés par les femmes en Algérie, dans le but de former des femmes entrepreneures dans le domaine du numérique.

S’exprimant à cette occasion, Hamadi a affirmé que ce projet, lancé en coopération avec la Banque mondiale (BM), « intervient pour donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre l’Algérie et les institutions de Bretton Woods en général, et la Banque mondiale (BM) en particulier, afin de booster la croissance économique et sociale globale ».

Le ministre du Tourisme précise que ce projet, lancé après deux ans d’arrêt en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), vise à « soutenir les porteuses de projets parmi les femmes artisanes, en élargissant l’accès aux biens et services financiers, en renforçant les capacités, en offrant des opportunités d’accès aux marchés mondiaux, et en améliorant l’intégration et la compétitivité économique de la femme en matière de commerce électronique et de marketing numérique ».