Tebboune inaugure un hôpital pour les grands brûlés à Zeralda (Photos)

Inauguration d’un nouvel hôpital des grands brûlés à Zeralda en Algérie. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui, le mercredi 5 juillet 2023 l’inauguration d’un hôpital des grands brûlés à Zeralda, dans la wilaya d’Alger. Cet établissement de santé spécialisé porte le nom du regretté moudjahid, le Dr Saïd Chebani.

L’hôpital des grands brûlés est équipé des dernières avancées technologiques et des installations nécessaires pour assurer les soins médicaux et sanitaires indispensables aux cas de brûlures graves. Sa capacité d’accueil est de 140 lits et il est géré par des équipes médicales et administratives compétentes.

De plus, la réalisation de cet hôpital spécialisé témoigne de l’engagement des autorités algériennes envers la santé de ses citoyens. Il vise à répondre aux besoins croissants en matière de traitement et de prise en charge des victimes de brûlures sévères.

En effet, la mise en place de cet établissement de pointe permettra d’améliorer considérablement la qualité des soins dispensés aux patients souffrant de brûlures graves. Grâce à ses équipements de pointe et à son personnel qualifié, l’hôpital sera en mesure de fournir des traitements spécialisés et une assistance médicale de premier ordre.

Une équipe médicale composée de professionnels compétents

L’équipe médicale de l’hôpital des grands brûlés est composée de professionnels compétents et dévoués. Les médecins, les infirmières et les autres membres du personnel ont été formés pour traiter les cas de brûlures graves avec expertise et compassion. Ils mettront tout en œuvre pour assurer le bien-être et la guérison des patients, en suivant les protocoles de soins les plus récents et les plus efficaces.

La prise en charge des brûlés ne se limite pas uniquement aux soins médicaux, mais comprend également un soutien psychologique indispensable. Les patients et leurs familles seront accompagnés par des professionnels qualifiés qui les aideront à faire face aux défis émotionnels et psychologiques liés à leur condition. Cette approche globale garantit un rétablissement complet et une meilleure qualité de vie pour les survivants de brûlures graves.

Pour conclure, il est à noter que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a débuté aujourd’hui, le mercredi 5 juillet 2023 une visite de terrain pour examiner plusieurs projets de développement dans les wilayas d’Alger, Boumerdès et Tipasa. Cette visite coïncide avec la célébration du 61e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.