Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré aujourd’hui le nouvel hôpital Mère et Enfant de l’Armée à Béni Messous, la capitale de l’Algérie. Cet événement a coïncidé avec les célébrations du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Libération le 1er novembre 1954. Le chef d’état-major de l’Armée nationale, le Général de Corps d’Armée Saïd Chengriha, était également présent lors de cette cérémonie d’inauguration.

De plus, le Chef de l’Etat a entrepris une visite complète des différentes sections de l’hôpital, démontrant ainsi son engagement envers les infrastructures de santé du pays. Au cours de sa visite, il a reçu des explications détaillées sur les services offerts par cette nouvelle institution médicale.

Le Président Tebboune a également manifesté un vif intérêt pour les explications fournies par le personnel de l’hôpital. Il a posé des questions sur les capacités de l’établissement et a exprimé son soutien aux efforts déployés pour améliorer la santé des Algériens. La visite a également permis de mettre en évidence l’importance de la coopération entre le secteur militaire et le secteur de la santé.

En outre, l’hôpital Mère et Enfant de l’Armée est spécialement conçu pour répondre aux besoins de la mère et de l’enfant. Il offrira des services médicaux de pointe, y compris des soins prénataux, des soins pédiatriques, et bien plus encore. Cette initiative démontre clairement l’engagement du gouvernement à améliorer la santé des familles algériennes.

Pour conclure, il est à noter que la date du 1er novembre est un moment significatif pour l’Algérie, car elle marque le début de la lutte pour l’indépendance contre la colonisation française. Chaque année, les Algériens commémorent cette journée en se souvenant des sacrifices consentis par leurs ancêtres pour obtenir la liberté.