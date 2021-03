Tebboune : « Il faut en finir avec la dernière colonie Africaine »

Le président de la république Abdelmadjid Tebboune, a participé aujourd’hui à une importante réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine (CPS). Le président de la république a profité de cette réunion pour souligner l’importance des deux point à l’ordre du jour : la question du Sahara occidentale et celle relative aux changements climatiques.

En effet, un communiqué de la présidence a indiqué que le président de la république Abdelmadjid Tebboune, a pris part aujourd’hui mardi, à une « importante » réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine.

Le communiqué de la présidence précise que deux points ont été examinés pendant cette réunion « le premier ayant trait aux changements climatiques et à leurs impacts sur la paix et la sécurité en Afrique, le deuxième à la question du Sahara occidental à la lumière des développements et des dangereux dépassements enregistrés récemment dans les territoires sahraouis occupés ».

Ce qu’a dit Tebboune sur le Sahara occidental

Le président de la république Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré lors de cette réunion, qu’il était temps « d’étudier la dangereuse situation au Sahara Occidental ». Il avait également ajouté qu’il « espérait que son intervention débouchera sur des mécanismes pratiques et efficaces, afin de trouver une solution permanente qui mettra fin à ce conflit… ».

Le président avait également déclaré qu’il était « temps d’en finir avec la dernière colonie qui subsiste en Afrique (le Sahara Occidental) ». Abdelmadjid Tebboune avait également déclaré que « l’échec du cessez-le-feu, suite à sa violation par le royaume marocain…., et la montée de violence au Sahara Occidental, ne sont que le résultat de plusieurs décennies d’une politique qui s’attaque (…) aux plans d’apaisement et aux tentatives de négociation ».

Pour la création d’un fonds africain dédié aux catastrophes

Toujours lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine, le président Tebboune avait souligné qu’il était nécessaire de « préserver les principes sur lesquels repose la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, en tête desquels le principe de la responsabilité commune et différenciée des pays membres ».

C’est dans ce cadre que le président de la république avait appelé à la création « d’un fonds spécial dédié aux catastrophes dues aux changements climatiques ». Ce fonds sera créé par l’union africaine, précise le président, il ajoute que « les pays africains les plus aisés » prendront part à sa création, « avec l’aide du Secrétaire général des Nations unies, du Conseil de sécurité et de toutes les parties concernées par les changements climatiques ».