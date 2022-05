Tebboune honoré par l’université d’Istanbul

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce mardi 17 mai 2022 à Istanbul dans le cadre de la troisième et dernière journée de sa visite d’Etat en Turquie, à l’invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan. La ville où il est prévu que Tebboune inaugure les travaux du Forum d’affaires algéro-turc.

Durant cette troisième journée de visite en Turquie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a été fait docteur honoris causa par l’université d’Istanbul. La cérémonie de remise du diplôme de docteur honoris causa au Président Tebboune s’est déroulée à l’université d’Istanbul devant ses éminents docteurs, en présence du vice-président de la Turquie, Fuat Oktay.

Avant cette troisième journée de visite d’Etat, le président de la République, a d’abord été reçu par le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay, ce dimanche 15 mai 2022, pour son arrivée en Turquie. Le chef de l’Etat a pu s’entretenir avec des représentants de la communauté algérienne plus tard durant la soirée de cette même journée, une rencontre durant laquelle le président a évoqué son initiative de la « main tendue », mais aussi les relations entre l’Algérie et la Turquie et la question du transport aérien.

C’est durant la seconde journée de la visite d’Etat de Abdelmadjid Tebboune, en Turquie, que ce dernier a été reçu par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Une rencontre entre les deux présidents, durant laquelle le dossier principal qui a été abordé est la coopération économique entre l’Algérie et la Turquie, mais aussi le dossier de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays et les questions sécuritaires notamment celle de la situation au Sahel.