Tebboune honore l’USMA après son sacre historique à la Coupe de la CAF

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a honoré lors d’une cérémonie qu’il a présidée aujourd’hui, le dimanche 11 juin 2023, au palais du Peuple à Alger, l’équipe de l’USM Alger, qui a remporté la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2022-2023.

Durant cette cérémonie étaient présents, les présidents du Conseil de la Nation Salah Goudjil, de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), Brahim Boughali, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, et le chef d’Etat-major de l’ANP, le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, des membres du gouvernement et de hauts responsables de l’Etat.

En outre, le staff dirigeant, technique et les joueurs de l’USM Alger, ont honoré le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son intérêt et son soutien au sport en général et au football en particulier à travers la réception et l’hommage rendu à cette formation, qui a remporté le 3 juin dernier la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).