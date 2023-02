Tebboune honoré avec un cadre : la présidence en colère

On croyait que certaines pratiques et certaines scènes comme celle du cadre à l’honneur du défunt président de la République, Abdelaziz Bouteflika, enterrées. Il semblerait que non, et que certaines de ces pratiques aient la dent dure, au vu de ce qui s’est passé à l’université de Batna I.

En effet, des responsables de l’université de Batna I ont honoré un cadre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce qui a suscité une vive réaction de la Présidence de la République, qui a déploré cette initiative.

Qu’a dit la Présidence de la République au sujet de cette initiative de l’université Batna I ?

C’est dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le lundi 13 février 2023, que la direction de la communication de la Présidence de la République a dénoncé ce geste, en informant que « Les responsables de l’université de Batna 1 ont, sur une initiative personnelle et isolée, honoré le Président de la République, en présentant un tableau. Cet acte rappelle aux Algériens une époque honteuse ».

La même source ajoute : « La direction de la communication se démarque de ce mauvais comportement qui est loin de l’approche et de la réflexion apportée par le Président de la République, en plus de son éloignement des traditions apportées par le Chef de l’Etat depuis son élection. L’approche du Président qui porte sur l’instauration d’une nouvelle Algérie loin des anciennes pratiques et des actes de flatterie ».