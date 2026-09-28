Tebboune reçoit le secrétaire général de l’OPEP à Alger

Tebboune a reçu ce lundi le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham Al Ghais. Cette audience marque la célébration du dixième anniversaire de l’Accord d’Alger.

La présidence de la République a confirmé cette rencontre dans un communiqué officiel.

Le ministre d’État chargé de l’Inspection générale des services de l’État et des collectivités locales, Ibrahim Merad, a assisté à cette rencontre. Le ministre d’État, ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, était également présent lors de cette audience présidentielle.

Un hommage appuyé au rôle de l’Algérie au sein de l’OPEP

Haitham Al Ghais a exprimé sa satisfaction d’être présent en Algérie pour cette commémoration. Il a salué à cette occasion le dixième anniversaire de l’Accord d’Alger. Le secrétaire général a également profité de cet événement pour saluer le soutien constant de l’Algérie envers l’organisation.

Il a adressé ses remerciements au président Tebboune pour son leadership et son rôle. Le secrétaire général a souligné le soutien et les orientations avisées du chef de l’État dans les travaux de l’OPEP.

Haitham Al Ghais a aussi remercié le gouvernement algérien pour son engagement constant. Il a salué le soutien apporté au dialogue et à la stabilité des marchés pétroliers mondiaux. Le secrétaire général a également exprimé sa gratitude envers le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab. Il a souligné son rôle marquant dans la gestion des travaux de l’organisation.

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L’Accord d’Alger, « une leçon d’histoire »

Le responsable de l’OPEP a qualifié l’Accord d’Alger de leçon d’histoire, dix ans après sa signature. Il a insisté sur un principe essentiel selon lui. La stabilité des marchés ne repose pas uniquement sur des données chiffrées. Elle se construit aussi sur la confiance, les mécanismes adoptés et la volonté des États de s’unir face aux crises.

Le secrétaire général a souligné les liens étroits entre plusieurs facteurs. L’investissement, la sécurité des approvisionnements et la stabilité économique découlent directement de la stabilité générée par l’accord OPEP+. Il a affirmé que le besoin de dialogue n’a pas diminué. Ce besoin est au contraire devenu plus important que jamais.

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Une gratitude renouvelée envers le peuple et les dirigeants algériens

Le responsable de l’OPEP a conclu son intervention en exprimant sa profonde gratitude. Il a remercié la République algérienne démocratique et populaire, son peuple et ses dirigeants. Il a salué l’invitation généreuse à participer à cette commémoration spéciale en Algérie.

Haitham Al Ghais a rappelé que l’Accord d’Alger démontre qu’une coopération reste possible même dans les moments les plus difficiles. Il a appelé à se souvenir de cet héritage à l’occasion de ce dixième anniversaire.

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