Tebboune accorde la grâce présidentielle à 5 539 détenus à l’occasion du 1er Novembre

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, ce samedi 31 octobre 2026, un décret présidentiel portant grâce au profit de 5 539 détenus, à l’occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

La présidence de la République a annoncé la mesure dans un communiqué, précisant qu’elle intervient à la veille de la célébration de cette date historique en Algérie.

La signature de ce décret intervient donc dans le cadre des mesures traditionnellement annoncées à l’occasion des grandes fêtes nationales. Cette fois, elle coïncide avec la commémoration du 1er Novembre 1954, date marquant le début de la guerre de libération nationale contre le colonialisme français.

Pour rappel, l’Algérie célèbre cette année le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution, dont les premières opérations armées ont eu lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954.

Le nombre de bénéficiaires de cette grâce présidentielle s’élève ainsi à 5 539 détenus, selon les informations communiquées par la présidence de la République.

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Grâce présidentielle en Algérie : qui sont les détenus concernés et ceux exclus ?

À l’occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant grâce au profit de 5 539 détenus.

Annoncée ce samedi 31 octobre 2026 par la présidence de la République, cette mesure concerne certaines catégories de personnes condamnées, tout en excluant plusieurs infractions définies par le décret.

Selon le communiqué de la présidence de la République, la grâce concerne les personnes détenues et non détenues, condamnées définitivement à la date de signature du décret.

Pour être éligibles, les personnes concernées doivent avoir une peine prononcée ou un reliquat de peine égal ou inférieur à 24 mois.

La mesure s’applique donc aux condamnés remplissant cette condition, sous réserve des exclusions prévues par le décret présidentiel.

Qui est exclu de la grâce présidentielle ?

Le décret prévoit alors plusieurs catégories d’exclusions. Ainsi, la grâce présidentielle ne concerne pas :

Les personnes condamnées par les juridictions militaires ;

Les personnes condamnées pour terrorisme, trahison ou espionnage ;

Les personnes condamnées pour homicide ;

Les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants ;

Les personnes condamnées pour fuite ;

Les personnes condamnées pour meurtre ou agression sur ascendants ;

Les personnes condamnées pour des délits ou crimes d’atteinte à la pudeur sur mineur, avec ou sans violence ;

Les personnes condamnées pour viol.

Sont également exclues les personnes condamnées pour les infractions prévues par la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, ainsi que pour le blanchiment d’argent, la falsification de monnaie, la contrebande et les infractions liées à la législation sur les changes et les mouvements de capitaux.