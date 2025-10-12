Tebboune : « Garantir une justice indépendante et intègre, reflétant l’Etat de droit »

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé la promulgation du statut de la magistrature avant la fin de l’année en cours. Il promet une justice indépendante, intègre et efficace.

En sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd’hui le 12 octobre 2025, l’ouverture de l’année judiciaire 2025-2026. La cérémonie, qui a eu lieu au siège de la Cour suprême, a été marquée par la présence de hauts responsables de l’État, de membres du gouvernement et de cadres supérieurs.

Une cérémonie à l’occasion de laquelle le président de la République a fait une annonce majeure. En effet, il a indiqué que le statut de la magistrature « sera promulgué avant la fin de l’année en cours ».

Engagements pour une justice renforcée

« Convaincus du rôle vital de la magistrature, nous avons constamment insisté, dans les directives adressées au Gouvernement, sur la nécessité de bien prendre en charge les fonctionnaires du secteur de la justice et de poursuivre les efforts visant à moraliser l’action judiciaire et à la promouvoir en termes de qualité et d’efficacité« , a-t-il affirmé. Il a également souligné l’importance de « prendre en charge les besoins courants des magistrats afin de leur permettre de se consacrer entièrement à leurs missions ».

Après avoir adressé ses remerciements et exprimé sa considération au corps de la magistrature pour les réalisations accomplies, le président de la République a rappelé « sa ferme détermination à mobiliser et à mettre à disposition tous les moyens humains et matériels pour garantir une justice indépendante et intègre, reflétant l’État de droit, et ce, par fidélité au vaillant peuple algérien et aux valeureux martyrs ».

Pour Tebboune, l’ouverture de l’année judiciaire est « l’occasion de se pencher sur les réalisations de l’institution judiciaire, grâce aux réformes engagées en vue d’une justice indépendante, intègre et efficace ».

Tebboune présente ses condoléances au Qatar

Par ailleurs, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, Émir de l’État frère du Qatar, suite au décès de trois diplomates à la suite d’un tragique accident de route survenu à Charam El-Cheikh, en Égypte.

« Votre Altesse et cher frère, c’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès de trois diplomates membres du Diwan de l’Émir, ainsi que les blessures de plusieurs autres, à la suite d’un tragique accident de la route survenu à Charm el-Cheikh, en République arabe sœur d’Égypte.

Face à cette lourde épreuve qui a frappé l’État frère du Qatar, je vous adresse mes condoléances les plus sincères, ainsi que l’expression de ma profonde sympathie et de ma solidarité fraternelle. Je prie Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa vaste miséricorde, de les accueillir dans Son Paradis éternel, d’accorder à vous-même et aux familles endeuillées patience et réconfort, et de hâter le rétablissement des blessés. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons », c’est ce qui a été écrit dans la lettre de Tebboune, communiqué par la Présidence de la République.

