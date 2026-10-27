Sommet du FPEG à Moscou : Tebboune réaffirme le rôle clé du gaz algérien

À l’occasion du 8e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), réuni ce mardi 27 octobre 2026 à Moscou, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé la détermination de l’Algérie à renforcer le rôle du gaz naturel dans le système énergétique mondial.

Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Sifi Ghrieb, le chef de l’État a souligné l’importance de cette ressource comme énergie de transition clé vers des systèmes plus durables.

Ce sommet marque également une étape symbolique importante pour l’organisation avec la transmission de la présidence du FPEG de l’Algérie — qui l’assurait depuis le 7e Sommet de février 2024 et l’adoption de la « Déclaration d’Alger » — à la Fédération de Russie.

Une transition énergétique équilibrée et souveraine

Dans son message, le président Tebboune a insisté sur la nécessité d’une transition énergétique juste et équilibrée, capable d’allier protection de l’environnement, sécurité d’approvisionnement et accessibilité financière de l’énergie, tout en soutenant le développement socio-économique.

🟢 A LIRE AUSSI : Tebboune nomme deux nouveaux conseillers à la Présidence de la République

Pour préserver la stabilité des marchés gaziers, il a rappelé l’attachement de l’Algérie à la coopération entre producteurs et au dialogue constructif avec les pays consommateurs, dans le respect mutuel et la souveraineté absolue des États sur leurs ressources naturelles.

Investissements et projets structurants en Afrique et en Méditerranée

Réaffirmant le statut de l’Algérie en tant que partenaire fiable, le chef de l’État a mis en avant le développement continu de l’ensemble de la chaîne de valeur gazière nationale, appuyé par de nouveaux investissements dans les infrastructures modernes et la technologie.

À cet égard, le projet de Gazoduc transsaharien reliant le Nigeria, le Niger et l’Algérie s’impose comme un moteur d’intégration énergétique continentale, concrétisant la volonté d’Alger de promouvoir le partenariat africain et la coopération Sud-Sud.

Parallèlement, le projet de corridor méridional de l’hydrogène (SoutH2 Corridor), destiné à connecter les capacités de production renouvelable de l’Algérie et de la Tunisie aux marchés européens, ouvre des perspectives stratégiques pour l’essor des énergies propres en Méditerranée.

🟢 A LIRE AUSSI : Au-delà du gaz : les ambitions de Moscou croisent les priorités d’Alger

Enfin, le président de la République a mis l’accent sur le rôle pivot de l’Institut de recherche sur le gaz du FPEG, dont le siège est établi en Algérie.

Qualifiant cet organisme de plateforme essentielle de coopération scientifique et technologique, il a appelé à dynamiser ses programmes de recherche et développement, à intensifier le transfert de technologies et à former des compétences spécialisées à travers des partenariats élargis avec le secteur universitaire et industriel.