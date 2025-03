Tebboune : « Fournir de l’eau aux Algériens est une priorité nationale »

Lors de son dernier entretien avec la presse nationale, le président de la République a mis en avant les efforts déployés par l’Algérie pour assurer sa sécurité hydrique. Il a affirmé que le pays est désormais sorti de la « zone rouge » grâce à une stratégie basée sur la dessalinisation de l’eau de mer, la mobilisation des eaux souterraines et l’optimisation des infrastructures existantes.

Le président Tebboune a insisté sur l’importance de la dessalinisation de l’eau de mer pour garantir un accès fiable à l’eau potable. Il a annoncé que 72 % des besoins en eau potable du pays seront couverts grâce à cette technologie.

« Notre priorité est d’assurer l’approvisionnement en eau des Algériens, et nous avons fait le choix stratégique de la dessalinisation. Cinq stations sont déjà opérationnelles, et six autres seront prochainement construites », a déclaré le chef de l’État.

« Je suis fier de nos jeunes et de nos entreprises nationales »

Le président a salué le travail des équipes algériennes ayant participé à la réalisation de ces infrastructures stratégiques. Il a souligné que les compétences nationales ont permis non seulement d’accélérer les délais de construction, mais aussi de réduire les coûts en devises étrangères.

« Je suis fier de voir nos jeunes et nos entreprises nationales s’impliquer dans ces projets. Grâce à eux, nous avons économisé du temps et de l’argent. Aujourd’hui, l’Algérie construit ses propres stations et développe son expertise dans ce domaine », a-t-il affirmé.

« Nous créons une entreprise nationale dédiée à la dessalinisation »

Pour renforcer cette dynamique, le président a annoncé la création d’une entreprise nationale spécialisée dans la construction et la gestion des stations de dessalinisation.

« Nous avons pris la décision de fonder une entreprise nationale regroupant les experts et les entreprises algériennes qui ont déjà participé à ces réalisations. L’objectif est de garantir une gestion efficace et indépendante de nos infrastructures hydriques », a-t-il expliqué.

« L’Algérie mise aussi sur les barrages et les eaux souterraines »

Au-delà de la dessalinisation, le président Tebboune a rappelé que l’Algérie ne mise pas sur une seule solution, mais sur une approche globale et diversifiée.

« Nous avons construit des dizaines de barrages depuis l’indépendance, certains avec des capacités allant jusqu’à 700 millions de mètres cubes. Nous développons également un programme de connexion entre les barrages pour assurer une meilleure répartition des ressources en eau à travers le pays », a-t-il détaillé.

« La sécurité hydrique est une priorité nationale »

Le chef de l’État a conclu en soulignant que l’eau est une question stratégique autant que la sécurité alimentaire et la protection du territoire.

« Fournir de l’eau aux citoyens est aussi important que de défendre notre souveraineté. L’Algérie avance avec une vision claire et des solutions concrètes pour garantir à sa population un accès durable à l’eau », a déclaré le président Tebboune.

Avec ces mesures, l’Algérie confirme son engagement à assurer une gestion durable de ses ressources hydriques, en s’adaptant aux défis climatiques et aux besoins croissants de sa population.