Tebboune félicite son homologue chinois pour sa réélection

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de félicitations au Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping à l’occasion de sa réélection à la tête du pays par l’Assemblée nationale populaire chinoise.

Selon un communiqué de la Présidence de la République publié hier, le vendredi 10 mars 2023, Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé ses félicitations au Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping à l’occasion de sa réélection à la tête du pays par l’Assemblée nationale populaire chinoise.

« Excellence et cher frère, il m’est particulièrement agréable, à l’occasion de votre réélection en qualité de Président de la République populaire de Chine par l’Assemblée nationale populaire chinoise, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes sincères vœux de santé et de bien-être et de plein succès dans vos nobles missions, et au peuple chinois ami davantage de progrès et de prospérité », peut-on lire dans le message.

Tebboune salue la profondeur des relations qui unissent l’Algérie et la Chine

Il ajoute dans ce message : « Je tiens, également, à saisir cette occasion pour saluer la profondeur des relations historiques d’amitié, de solidarité, et de coopération unissant l’Algérie et la Chine, ce qui nous encourage à poursuivre le travail de concert pour consolider le partenariat stratégique global et le porter à des niveaux supérieurs qui puissent refléter les aspirations de nos peuples amis et concrétiser leurs intérêts communs ».

A LIRE AUSSI : Tebboune se rendra en Chine durant l’année en cours

« En vous réitérant mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès, je vous prie d’agréer, Excellence et cher frère, l’expression de mes plus hauts sentiments d’affection et de respect », conclut le président Tebboune.