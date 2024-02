Tebboune félicite Nemour, médaillée d’Or à la Coupe du monde de gymnastique (Allemagne)

Kaylia Nemour a brillé sur le tapis de gymnastique en Allemagne, décrochant la médaille d’or et faisant briller les couleurs de l’Algérie. Le Président Abdelmadjid Tebboune a félicité Kaylia Nemour pour sa performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde de gymnastique en Allemagne. La jeune championne a remporté la médaille d’or, une réussite qui a été saluée par le chef de l’État.

« Nouvelle performance pour la surdouée Kayla Nemour à la Coupe du monde de gymnastique en Allemagne. Une médaille d’or amplement méritée … Nous continuerons à vous soutenir et à vous assister dans votre brillante carrière », a écrit le Président de la République sur son compte officiel X (ex Twitter).

En effet, la victoire de la gymnaste Kaylia Nemour en Allemagne est une source de fierté pour l’Algérie. La jeune championne a su faire honneur à son pays en remportant la médaille d’or.

تألقٌ متجددٌ لموهبة الجزائر كيليا نمور، في كأس العالم للجمباز بألمانيا. ذهبيةٌ مُستحقة وبجدارة..

تألقٌ متجددٌ لموهبة الجزائر كيليا نمور، في كأس العالم للجمباز بألمانيا. ذهبيةٌ مُستحقة وبجدارة..

سنبقى نُسانِدكِ وسندعمُكِ، في كل مشواركِ الباهر..

Kaylia Nemour : la nouvelle star de la gymnastique

En outre, Kaylia Nemour, une jeune gymnaste de 17 ans originaire d’Algérie et membre du club d’Avoine-Beaumont, a brillé ce samedi en remportant la médaille d’or lors de la Coupe du monde de gymnastique en Allemagne. Son objectif est désormais de confirmer son talent aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

De plus, lors de la finale du concours des barres asymétriques à la Coupe du monde de Cottbus, Kaylia Nemour était la favorite. Elle a su répondre aux attentes en décrochant la médaille d’or avec une note de 15,433, égalant ainsi son score en qualification. Son entraîneur, Marc Chirilcenco, a salué sa maturité et sa progression dans la discipline, soulignant la beauté de ses mouvements.

Kaylia Nemour a su se démarquer par sa technique et son élégance sur les barres asymétriques, confirmant ainsi son statut de nouvelle étoile montante de la gymnastique artistique. Sa victoire en Allemagne est un pas de plus vers la réalisation de son rêve olympique à Paris en 2024. Son talent et sa détermination font d’elle une athlète à suivre de près dans les prochaines compétitions internationales.

Pour conclure, depuis ses débuts dans le monde de la gymnastique, Kaylia Nemour a su imposer son style et sa technique, attirant l’attention des fans et des spécialistes de la discipline. Son parcours exemplaire et sa progression constante en font une concurrente redoutable sur la scène internationale. Sa médaille d’or en Allemagne est une nouvelle étape dans sa jeune carrière, promettant de belles performances à venir.