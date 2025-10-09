Tebboune félicite les joueurs après la qualification : «Nous sommes heureux et très fiers »

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa grande fierté et son immense joie après la qualification de l’équipe nationale algérienne pour la Coupe du monde 2026.

Cette qualification est intervenue à la suite d’une victoire méritée face à la Somalie (3-0), permettant aux « Verts » de terminer premiers du groupe G avec 22 points et de décrocher officiellement leur billet pour le Mondial.

« Nous sommes heureux et très fiers de votre qualification pour le Mondial. Vous avez fait revivre à tout le peuple algérien, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, la joie immense des grandes victoires. Mille mercis aux Verts. Que Dieu préserve l’Algérie dans la prospérité et la joie », écrit le Président de la République sur les réseaux sociaux, juste après le coup de sifflet final de la rencontre.

Ces paroles traduisent la profondeur du sentiment de fierté nationale suscité par l’exploit des coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, qui ont redonné le sourire aux Algériens grâce à leur performance remarquable et leur esprit combatif exemplaire.

سعداء وفخورون جدا بتأهلكم إلى المونديال..لقد عُدتم بكل الشعب الجزائري إلى أجواء الفرح الكبير، داخل الوطن وخارجه..ألف شكر للخضر.. أدام الله علينا أفراح الجزائر 🇩🇿 المحروسة. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 9, 2025

Une victoire éclatante qui propulse l’Algérie au Mondial

L’Algérie a validé son billet qualificatif pour la Coupe du monde 2026 après une brillante victoire contre la Somalie (3-0), confirmant sa suprématie dans le groupe G. Avec 22 points, les hommes de Vladimir Petković terminent en tête et s’offrent une qualification méritée pour le rendez-vous mondial.

Cette performance symbolise le retour de la sélection algérienne sur le devant de la scène internationale, trois ans après la désillusion des barrages du Mondial 2022 et après avoir manqué les deux dernières éditions du Mondial, en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar.

Une qualification au terme d’un match où Riyad Mahrez a livré une masterclass. En effet, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Le capitaine des Verts aura été l’un des grands artisans de la victoire, synonyme de la qualification.