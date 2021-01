Tebboune félicite le peuple à l’occasion du nouvel an Amazigh

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce mardi, 12 janvier, ses meilleurs vœux au peuple Algérien, à l’occasion de la célébration du nouvel an Amazigh.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses meilleurs vœux au peuple Algérien, à l’occasion de la célébration du nouvel an Amazigh. En effet, M. Tebboune a souhaité que « cette année soit pleine de bien-être, de bénédictions et de prospérité ».

« À l’occasion du nouvel an Amazigh, je tiens à exprimer à tout le peuple algérien mes meilleurs vœux et souhaits, priant Dieu Tout-Puissant que cette année soit porteuse de bien-être, de bénédictions et de prospérité. Assegas amegaz », a écrit le Chef de l’État.

Tebboune retourne en Allemagne

« Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, est retourné, dimanche, 10 janvier, en Allemagne pour des soins », a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Selon la même source, il s’agit « de complications au niveau de son pied, suite à sa précédente contamination au Covid-19 », précisant que « ces complications ne sont pas graves »

« Cette complication devait être traitée avant même le retour du président d’Allemagne (le 29 décembre dernier NDLR), à cause de ces engagements à l’intérieur du pays », a ajouté la même source.