Tebboune fascine Oman par sa maîtrise de la calligraphie arabe

Le président de la République Algérienne, Abdelmadjid Tebboune, impressionne à Oman ! Après avoir captivé l’attention en Chine l’été dernier avec sa maitrise de la calligraphie arabe. Cette fois-ci, le chef d’État suscite un vif engouement sur les réseaux sociaux. Notamment sur X, où plusieurs vidéos et photos de son écrit sont partagées, relayant des commentaires élogieux.

En effet, mercredi dernier, le 30 octobre 2024, marque l’achèvement de la visite officielle de Tebboune au Sultanat d’Oman. Ce voyage, qui a duré 3 jours, n’a pas seulement été marqué par des échanges diplomatiques. Mais également par un geste symbolique. Le président algérien a inscrit un texte en arabe sur le livre d’or du Musée national d’Oman.

Bien que ce geste puisse sembler protocolaire, il a permis de mettre en lumière, à nouveau, le talent et la maîtrise de l’art divani par Tebboune, ainsi que l’élégance et la finesse de son écriture.

Le divani : un art bien maîtrisé par le président algérien Tebboune

En effet, les talents calligraphiques de Tebboune ont été révélés au public pour la première fois lors de sa dernière visite historique en Chine, du 17 au 21 juillet 2023. C’était avec une aisance déconcertante qu’il a rédigé en calligraphie arabe un texte de gratitude envers les autorités et le peuple chinois.

À présent, le président de la République algérienne se relève une fois de plus être un artiste chevronné en calligraphie divani. Cela a impressionné les internautes, suscitant une vague d’enthousiasme sur les médias, notamment à Oman.

🟢 À LIRE AUSSI >> Tebboune entame une visite de travail en Égypte et au Sultanat d’Oman

Notons que le terme « calligraphie » puise ses racines du mot grec « kallos » qui signifie belle et de « graphem« , écriture. Ainsi, la calligraphie au style divani, pratiquée par Tebboune, est historiquement réservée aux décrets royaux. Il s’agit donc d’un symbole de culture et d’identité, révélant des compétences manuelles et artistiques.

Festival international de la calligraphie : un événement qui réunit les artistes

En effet, la 12 ème édition du festival international de la calligraphie arabe s’est déroulé cette année du 27 à 30 octobre 2024. Cet événement a réuni 62 calligraphes algériens et 22 artistes étrangers. À la maison de la culture Hassan El Hassani de Médéa.

Permettant de célébrer la richesse et la diversité de cet art. Ce festival annuel vise à promouvoir la calligraphie arabe en tant que patrimoine culturel.

De plus, il s’agit d’un événement culturel permettant la transmission de l’éducation esthétique et du savoir-faire aux jeunes générations. Et ce, à travers des ateliers pratiques et des expositions mêlant style classique et contemporain.

🟢 À LIRE AUSSI >> DIGITAL 2024 : l’usage d’internet a atteint de nouveaux records en Algérie

En somme, l’engouement suscité par la maîtrise de la calligraphie arabe par Tebboune. Témoigne de l’importance et la beauté de cet art traditionnel. Cependant, il se heurte à un défi majeur : la montée en puissance de la technologie menace-t-elle cet héritage culturel ? C’est dans ce contexte que les événements comme le festival international de la calligraphie arabe à Médéa prennent une importance cruciale.