Tebboune fait un cadeau de 100,000 DA aux pèlerins : Voici le nouveau prix officiel du Hadj 2026

Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue ce dimanche, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’octroyer une aide directe aux pèlerins algériens pour la saison 2026.

Ce soutien financier, d’un montant de 10 millions de centimes, permet de réduire significativement le coût total du Hadj, qui passe ainsi de 92 millions à 82 millions de centimes.

À cette occasion, le chef de l’État a fermement instruit le Premier ministre de veiller à un suivi rigoureux et à une application concrète des décisions du Conseil des ministres sur le terrain.

Sur le plan du développement industriel, le Président a mis l’accent sur le projet stratégique de la mine de zinc et de plomb d’Oued Amizour. Il a exigé que les travaux débutent impérativement au mois de mars 2026, soulignant l’importance capitale de ce pôle minier pour la création d’emplois et la dynamisation de l’économie locale et nationale.

Enfin, le volet sportif a marqué la fin de cette réunion. Suite à la participation de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Président a chargé le ministre des Sports de transmettre ses félicitations au sélectionneur Vladimir Petković et à l’ensemble de son effectif.

Tout en leur souhaitant plein de succès pour les prochaines qualifications au Mondial, il a tenu à saluer l’engagement exemplaire des supporters algériens, et plus particulièrement celui des membres de la diaspora venus des quatre coins du monde pour soutenir les Verts.

Un quota supplémentaire pour les aînés : justice rendue aux « oubliés » du tirage au sort

Un complément de l’effort financier sur le prix du pèlerinage, l’État a franchi une étape supplémentaire dans l’organisation de la saison 2026. Sur décision du Président Tebboune, un quota exceptionnel de 2 000 carnets de Hadj a été débloqué spécifiquement pour les citoyens âgés de 70 ans et plus.

Cette mesure ciblée vise à mettre fin à l’attente de nombreux candidats seniors qui n’ont jamais été favorisés par le sort lors des précédentes éditions.

L’accès à ce quota spécial a été soumis à des conditions de sélection rigoureuses : être âgé d’au moins 70 ans et justifier d’au moins dix inscriptions antérieures sans succès. Ce dispositif, mis en œuvre via une loterie distincte organisée le 6 décembre dernier dans les différentes wilayas du pays, a permis de rééquilibrer les chances au profit de cette catégorie de la population.

Par cette initiative exclusive, les autorités entendent garantir plus d’équité dans l’accès aux Lieux Saints, en récompensant la patience des candidats les plus âgés.

Le ministère de l’Intérieur a d’ailleurs insisté sur la transparence de ce processus, dont le suivi a été assuré au niveau local, marquant ainsi une volonté claire d’humaniser davantage les procédures d’attribution des places pour le Hadj 2026.