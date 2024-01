Tebboune exprime le soutien indéfectible de l’Algérie au Soudan

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a exprimé le soutien indéfectible de l’Algérie au Soudan, confronté à une situation difficile, avec la mise en avant de cette solidarité lors de la visite officielle du général Abdel Fattah al-Burhan.

En effet, le Chef de l’Etat Tebboune a accueilli le général al-Burhan avec une déclaration conjointe soulignant les liens séculaires entre les deux pays. L’Algérie affirme son engagement en faveur de solutions internes, évitant toute ingérence étrangère.

Tebboune a réaffirmé l’engagement de l’Algérie au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU, et le pays s’engage à soutenir les causes justes en Afrique et dans le monde, agissant contre les conflits menaçant la stabilité des États et des peuples.

De plus, le président du conseil de souveraineté du Soudan a dénoncé une conspiration ourdie par des acteurs régionaux et internationaux, et l’Algérie, par son nationalisme et sa défense des causes justes, est reconnue comme un allié crucial dans ce contexte complexe.

La situation au Soudan est complexe, marquée par des combats violents entre l’armée régulière et les forces de soutien rapide. Les Émirats arabes unis soutiennent ces dernières, entraînant des accusations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Les intérêts stratégiques au cœur des tensions

En outre, le Soudan, riche en ressources et situé au carrefour stratégique du Sahel et de la mer Rouge, est au centre des convoitises. Un rapport de l’ONU met en lumière le rôle déterminant des Émirats arabes unis, orchestrant des livraisons d’armes et de carburant depuis diverses régions.

De plus, en recevant le représentant du pouvoir légitime soudanais, le président Tebboune a réitéré l’attachement de l’Algérie à des principes diplomatiques fondamentaux. La solution pacifique et le refus des ingérences étrangères demeurent des piliers de la diplomatie algérienne.

Pour conclure, la solidarité algéro-soudanaise, ancrée dans des liens historiques, se manifeste aujourd’hui face aux défis rencontrés par le Soudan. L’Algérie, en tant que membre influent de la scène internationale, soutient la paix et la souveraineté dans une région en proie à des tensions déstabilisatrices.