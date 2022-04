Tebboune évoque un remaniement ministériel efficace

Hier, samedi 23 avril 2022, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé un éventuel prochain remaniement ministériel, notant que certains ministres pourraient avoir manqué à leurs devoirs, en notant que le remaniement devrait s’effectuer « en fonction des résultats de chaque secteur », en prenant en compte selon le président de la République « le taux d’application des décisions prises lors des Conseils des ministres ».

En marge de sa rencontre régulière avec la presse nationale, le président Tebboune a ajouté que la mesure d’évaluation des performances des ministres et du gouvernement, l’efficacité dans la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres et lors des réunions du gouvernement. En affirmant que la majorité des ministres « sont animés de bonne volonté », il a relevé que l’expérience « s’acquiert par la pratique et la persévérance ».

Critères de sélection des ministres selon Tebboune

Le principal critère de sélection des ministres est qu’ils ne soient pas pollués par les pratiques de l’ancien régime, ajoute le président de la République. Dans le même contexte, le président Tebboune a expliqué que dans le passé, il y avait des ministres qui vivaient sur des plateaux télé, mais ils ont échoué sur le terrain. Il a ajouté que pratiquer le populisme et apparaître devant les caméras n’aident pas dans les fonctions officielles des ministres.

Pour ce qui est des ministres qui ont réussi à concrétiser les décisions prises lors des conseils des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a cité le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en affirmant : « deux semaines seulement après la tenue du Conseil des ministres, sa disposition à traduire sur le terrain les mesures liées à l’allocation chômage, avant d’enchainer avec la délivrance des cartes Chifa au profit des chômeurs, une opération qui se poursuit d’ailleurs à l’heure actuelle ».