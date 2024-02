Tebboune et son homologue mauritanien inaugurent 2 postes frontaliers fixes à Tindouf

Dans un développement diplomatique significatif, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont tenu des pourparlers bilatéraux à la salle d’honneur de l’aéroport de Tindouf.

En effet, la première étape a été l’inauguration par les deux présidents des points de passage frontaliers fixes entre l’Algérie et la Mauritanie. Avant la cérémonie d’inauguration, une présentation détaillée sur les activités de ces passages frontaliers ainsi que sur le projet de construction de la route reliant Tindouf (Algérie) à Zouérat (Mauritanie) a été donnée.

De plus, ce passage frontalier du côté algérien est équipé de toutes les infrastructures nécessaires et devrait stimuler l’activité économique entre les deux pays, favorisant le développement des régions frontalières.

L’inauguration de ces deux postes frontaliers s’inscrit dans le cadre de la visite qu’effectue le président de la République dans la wilaya de Tindouf, où il procède avec son frère, le président de la République de Mauritanie, à la pose de la première pierre et à l’inauguration de plusieurs projets importants et stratégiques conjoints dans cette zone frontalière.

Lancement d’un projet routier majeur

En outre, le projet de construction de la route Tindouf – Zouérat, s’étendant sur 840 kilomètres et réalisé par des institutions algériennes, a été officiellement lancé. Environ 10 institutions algériennes participent à ce projet crucial, avec un bureau d’études algérien chargé de suivre l’état de son avancement.

Une fois achevée, l’Algérie prévoit d’exploiter cette route sous forme de concession pendant 10 ans, avec un renouvellement tacite.

Facilitation du commerce: Projet de zone franche

Par ailleurs, une autre étape majeure a été la pose de la première pierre du projet de zone franche pour l’échange commercial et industriel entre les deux pays. Cette zone franche servira de plaque tournante pour le commerce et l’industrie entre l’Algérie et les pays d’Afrique de l’Ouest, et il est prévu que ce projet important stimulera les échanges commerciaux en constante hausse entre l’Algérie et la Mauritanie.

Pour conclure, située à côté du passage frontalier « Mustapha Ben Boulaid », cette zone franche devrait fournir une valeur ajoutée et dynamiser les échanges commerciaux entre l’Algérie, la Mauritanie et les pays de la région.