Pourparlers présidés par Tebboune et le président du Conseil européen

Selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République, des pourparlers élargis ont eu lieu entre la partie algérienne et la délégation européenne, sous la supervision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et du président du Conseil européen, Charles Michel, ce lundi 5 septembre 2022. Ces derniers se sont déroulés en présence d’un certains nombre du membre du gouvernement algérien.

« Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside avec le président du Conseil européen, Charles Michel, les pourparlers élargis entre la partie algérienne et la délégation du Conseil européen. La rencontre s’est déroulée en présence, côté algérien, de Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, de Abdelaziz Khalaf, directeur du cabinet de la présidence de la République, de Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines , et Kamal Rezik, Ministre du commerce. » Peut-on lire dans le communiqué de la Présidence.