Tebboune et le ministre saoudien discutent des coopérations sécuritaires

Suite à l’entretien entre le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le Ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, ce dernier a déclaré avoir transmis, lors de sa visite en Algérie, au chef de l’Etat les salutations du roi de l’Arabie Saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

De plus, le ministre de l’Intérieur saoudien a publié un tweet sur son compte Twitter, dans lequel il a déclaré : « J’ai transmis à Son Excellence le Président de la République d’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, les salutations du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de Son Altesse le Prince Héritier – que Dieu les protège – et leurs souhaits de stabilité et de développement continus pour l’Algérie fraternelle. »

Il a également ajouté : « Nous avons également passé en revue les relations fraternelles historiques et la coopération en matière de sécurité entre nos deux pays. »

Le Président Tebboune reçoit le ministre saoudien de l’Intérieur

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le Ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, selon un communiqué rendu public par la présidence de la République, ce lundi 26 décembre 2022.

En outre, ce même communiqué dévoile que l’entretien s’est déroulé en présence du directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khalaf, et du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Développement urbain, Ibrahim Merad.