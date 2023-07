Tebboune et Erdogan visent 10 milliards de dollars d’investissements turcs en Algérie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu à Istanbul pour rencontrer son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Cette rencontre, qui s’est tenue en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, a été l’occasion de célébrer la qualité des relations entre l’Algérie et la Turquie.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au niveau atteint par les relations bilatérales, en particulier sur le plan économique. En effet, les échanges commerciaux entre les deux pays se chiffrent à 5 milliards de dollars, et les investissements turcs en Algérie atteignent 6 milliards de dollars. Un chiffre ambitieux, puisque les deux parties visent désormais les 10 milliards de dollars à moyen terme.

Dans le but de renforcer leur partenariat, les Présidents Tebboune et Erdogan ont convenu d’élargir le champ des investissements à de nouveaux domaines. Cette décision ouvre la voie à une nouvelle étape dans les relations entre l’Algérie et la Turquie, notamment après la réélection de Recep Tayyip Erdogan pour un nouveau mandat présidentiel.

Un algéro-turc sommet pour définir de nouvelles priorités

Les deux présidents algérien et turc ont donné instruction à leurs ministres des Affaires étrangères respectifs de convoquer rapidement une réunion. Cette rencontre aura pour objectif de définir les priorités convenues et de préparer un Sommet réunissant prochainement les deux dirigeants. L’objectif sera d’élaborer un nouveau programme de coopération entre ces deux pays fraternels.

Sur le plan international, les deux Présidents ont discuté avec intérêt de la question palestinienne. Ils ont convenu d’accélérer le processus d’adhésion de l’Etat de Palestine à l’ONU en tant que membre à part entière. Lors de leurs échanges, ils ont également abordé la situation au Soudan, en Libye et au Sahel.

Profitant de cette occasion, le Président turc a tenu à remercier chaleureusement son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour son rôle essentiel dans le maintien de la qualité des relations arabo-turques.

Il convient de rappeler que le Président Tebboune avait effectué une visite de travail en Turquie les 21 et 22 juillet passés. Cette visite, qui a été marquée par la présence d’une importante délégation ministérielle, a permis de renforcer davantage les liens entre les deux nations.