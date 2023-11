Tebboune et Erdogan affichent leur soutien à la Palestine et mettent en garde Israël

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a souligné l’urgence d’une action immédiate pour tenir responsables ceux coupables des atrocités à Gaza. Une déclaration faite lors d’une conférence de presse conjointe avec le président turc Recep Tayyip Erdogan après la signature d’une déclaration commune entre les deux pays.

En effet, dans un entretien approfondi avec Erdogan, Tebboune a insisté sur la nécessité de condamner la politique de répression systématique, des crimes génocidaires, et des déplacements forcés perpétrés par l’entité sioniste. Cette condamnation doit être suivie d’une action urgente pour mettre fin à l’expansion des colonies et réprimer le terrorisme des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie. De plus, cela devrait conduire à la traduction en justice des responsables du génocide à Gaza devant la Cour pénale internationale.

Le Chef de l’Etat a qualifié les événements à Gaza au cours des dernières semaines de « tragédie humanitaire » et de « crimes odieux » perpétrés par l’occupation sioniste. Il a souligné que cette agression a des répercussions régionales et internationales. Le président algérien a confirmé avec son homologue turc le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Jérusalem comme capitale, dans les frontières de juin 1967.

Pour Tebboune, la justice est en marche, affirmant que les coupables de ces crimes historiques seront confrontés à la justice pour la première fois depuis 75 ans. Il a souligné l’urgence d’assister les blessés, de mettre fin aux meurtres et de permettre aux familles de retrouver une certaine normalité après l’atroce agression menée par l’armée israélienne à Gaza.

L’établissement de l’État Palestinien: une solution incontournable

Le président algérien a affirmé que la création de l’État palestinien est la seule et ultime solution pour mettre fin aux conflits persistants au Moyen-Orient, qui ressemble de plus en plus à un volcan sur le point d’entrer en éruption. Dans le même contexte, l’Algérie et la Turquie s’accordent sur la nécessité d’une réconciliation entre les factions palestiniennes, exprimant l’espoir de restaurer l’unité parmi tous les membres du peuple palestinien, indépendamment de leurs affiliations politiques.

De son coté, Erdogan a insisté sur la nécessité de créer un État palestinien aux frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, il a souligné l’engagement continu de la Turquie dans cette direction. Il a affirmé que la stabilité et la paix durables dans la région sont impossibles sans parvenir à une solution politique équitable à la question palestinienne.

Erdogan salue la position de l’Algérie sur la cause palestinienne

Par ailleurs, lors de cette conférence conjointe avec le Président algérien Tebboune, Erdogan a déclaré que la Turquie soutient fermement la position résolue de l’Algérie sur la question palestinienne. Il a salué l’engagement sans équivoque de l’Algérie envers les causes justes, ne laissant aucune place au doute sur l’historique de l’Algérie à l’égard des questions équitables.

De plus, le président turc a ajouté que la Turquie ne tolère aucune forme d’attaques israéliennes, devenues des punitions collectives équivalant à des crimes de guerre. Il a condamné le déplacement forcé des personnes, les attaques contre les hôpitaux, lieux de culte, écoles et zones sensibles, qualifiant ces actes de barbares et d’une négation de la conscience humaine.

Il a également abordé les discussions en cours concernant un éventuel échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Erdogan a révélé que le ministre des Affaires étrangères et le chef des renseignements turcs travaillent de concert avec le Qatar sur cette question. Il a souligné que la priorité de la Turquie à Gaza est d’atteindre un cessez-le-feu permanent et de faciliter l’aide humanitaire sans entraves, exprimant l’espoir de voir des résultats positifs dans les négociations sur l’échange de prisonniers.

Pour conclure, Erdogan a appelé à une solidarité internationale renforcée en faveur de la Palestine. Il a souligné que la communauté internationale doit agir collectivement pour mettre fin aux injustices et aux souffrances persistantes du peuple palestinien. Un appel clair en faveur de l’action commune pour la paix et la justice.