Tebboune et Erdogan abordent la question palestinienne

La question palestinienne, notamment les derniers développements au niveau de la bande de Gaza, a été le centre d’une discussion téléphonique entre le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon un communiqué de la Présidence de la République rendu public hier mardi 11 mai 2021, « le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui (hier NDLR) un appel téléphonique de son frère, Président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdogan ».

Après l’échange des vœux à l’occasion de l’Aïd El Fitr, les deux présidents ont procédé à un « échange de vues sur les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés et ont convenu de l’impérative cessation de l’agression sioniste contre le peuple palestinien sans défense et ses symboles sacrés », selon le communiqué.

Les deux hommes ont également abordé la question libyenne, « à la lumière des nouvelles donnes et perspectives », tout en convenant « de tenir une rencontre prochaine pour éviter tout dérapage qui pourrait compromettre les acquis réalisés », précise encore la même source.

S’agissant des relations bilatérales entre les deux pays, Tebboune et Erdogan ont affirmé, durant l’appel téléphonique, « la nécessité de relancer la Grande commission mixte de coopération dans les plus brefs délais au mieux des intérêts des deux pays ».

Derniers développements à Gaza

Depuis le début de la nouvelle éscalade à El Qods occupée et ses environs les attaques israéliennes menées avec des avions de chasse et des hélicoptères de combat ont fait au moins 32 morts parmi lesquels dix enfants, et au moins 220 blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza.

Durant la soirée d’hier mardi, les militaires de Hamas ont lancé des centaines de roquettes sur la métropole israélienne Tel-Aviv. Un bus vide a été touché et des véhicules carbonisés à Holon, près de Tel-Aviv. Le bilan total du côté israélien a fait état de trois morts et des dizaines de blessés.

Hier, l’armée de l’état hébreu, a déclaré avoir « mené des centaines d’attaques contre le Hamas et le Jihad islamique à Gaza », indique Benyamin Netanyahou, qui précise que les attaque vont connaitre une proche intensification. Du côté Palestinien, le Hamas a indiqué que 26 palestiniens ont trouvé la mort, et parmi eux neuf enfants.