Prix, Iran, Niger, grandes puissances : ce qu’a déclaré Tebboune lors de son entrevue avec la presse

Le président Abdelmadjid Tebboune a accordé une nouvelle entrevue périodique aux représentants de la presse nationale. La télévision et la radio nationales la diffuseront ce samedi 3 octobre, à 21 h. Dans les extraits publiés par la présidence, il aborde les prix, l’économie, l’Iran et le Niger.

La présidence de la République a annoncé ce vendredi la tenue de cette nouvelle rencontre avec la presse. Le chef de l’État y répond à de nombreuses questions nationales, régionales et internationales. La présidence a publié plusieurs extraits vidéo avant la diffusion intégrale.

Prix des fruits et légumes : les agriculteurs « pas en cause »

Sur le plan social, le président Tebboune est revenu sur la flambée des prix des fruits et légumes. Selon lui, la plupart des agriculteurs ne sont pas responsables de cette hausse. Il a insisté sur la nécessité de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

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Des responsables locaux suspendus

Le chef de l’État a annoncé la suspension de plusieurs responsables locaux. « L’ère du caïd, du bachagha et de l’agha est révolue », a-t-il déclaré. Ces titres désignaient des notables locaux sous l’administration coloniale.

Économie : revenus hors hydrocarbures et numérisation

Sur le plan économique, le président a mis en avant les revenus hors hydrocarbures. « Tout ce sur quoi nous travaillons vise à renforcer nos revenus hors hydrocarbures », a-t-il affirmé. Il en fait la priorité de l’action économique de l’État.

Le président a aussi estimé que l’Algérie avait atteint un stade « très avancé » de numérisation. Selon lui, cette avancée a permis de révéler « toutes les manigances qui rongeaient l’économie ».

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Réserves de change : elles « seront élevées » dans quelques années

Le chef de l’État a également évoqué les réserves de change du pays. Selon lui, elles seront élevées dans quelques années. Il inscrit cet objectif dans la recherche de l’indépendance économique de l’Algérie.

Iran : « Il est le bienvenu »

Le chef de l’État est revenu sur l’atterrissage en Algérie de l’avion du président iranien. Selon lui, le président iranien a demandé une escale technique dans un aéroport algérien. « Il est le bienvenu, lui comme tout autre président », a-t-il affirmé.

Le président Tebboune y voit l’expression de « l’Algérie, avec sa fierté et sa libre décision ». Il a reconnu que cette orientation est « acceptée par certains et rejetée par d’autres ».

Pétrole : « un État responsable »

Sur le dossier énergétique, le président a assuré que l’Algérie est un État responsable. « Aucune imprudence ne sera relevée de notre part concernant le marché pétrolier », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l’Algérie respecte les engagements pris lorsqu’un consensus se dégage.

Grandes puissances : « Pour l’Algérie, ce n’est pas impossible »

Le chef de l’État a aussi défendu l’équilibre des relations internationales de l’Algérie. « Nous ne renoncerons pas à notre amitié avec la Russie, les États-Unis et la Chine », a-t-il affirmé. « Cela peut sembler impossible, mais pour l’Algérie, ce n’est pas impossible », a-t-il ajouté.

Niger : une « tentative de provocation » contre l’Algérie

Le président Tebboune s’est enfin exprimé sur la situation au Niger. Selon lui, l’Algérie a envoyé des avions militaires au Niger pour faire face à une tentative de coup d’État. Il a justifié cette décision par la présence de parties qui « sont allées trop loin dans leurs plans ».

Selon lui, cette tentative est survenue au lendemain d’une visite en Algérie du chef du gouvernement nigérien. Le président y voit une « tentative de provocation » contre l’Algérie.

Diffusion samedi à 21 h

La télévision et la radio nationales diffuseront l’intégralité de l’entretien ce samedi 3 octobre, à 21 h. Selon la présidence, le chef de l’État y répond à de nombreuses autres questions qui intéressent l’opinion publique.

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