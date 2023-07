Tebboune entamera une visite d’Etat en Chine à partir de lundi prochain

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera à partir du lundi 17 juillet 2023, une visite d’État en République populaire de Chine, selon un communiqué de la présidence rendu public, ce 12 juillet.

Cette visite fait suite à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, dans le but de renforcer les liens entre les deux pays amis. Le communiqué de la Présidence de la République annonce officiellement cet événement diplomatique.

Cette visite d’État revêt une importance particulière dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées entre l’Algérie et la Chine. Les deux pays entretiennent des liens amicaux depuis de nombreuses années, et cette visite vise à renforcer ces liens déjà existants. Il s’agit d’une étape cruciale dans la coopération bilatérale.

L’objectif principal de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Chine est de renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. La Chine est l’une des principales puissances économiques mondiales, et l’Algérie cherche à tirer parti de cette relation pour stimuler sa propre économie. Cette visite offre une opportunité unique d’explorer de nouvelles perspectives et de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

La coopération économique entre l’Algérie et la Chine s’étend à divers secteurs clés. Parmi eux, on peut citer l’énergie, les infrastructures, l’industrie et les nouvelles technologies. L’Algérie possède des ressources naturelles précieuses, notamment le pétrole et le gaz, tandis que la Chine dispose d’une expertise technologique et d’une capacité d’investissement considérables. Une collaboration plus étroite dans ces domaines pourrait conduire à des projets communs bénéfiques pour les deux pays.

Renforcer les échanges commerciaux et les investissements

La visite d’État en Chine du président Abdelmadjid Tebboune vise également à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. L’Algérie cherche à diversifier son économie et à attirer davantage d’investissements étrangers. La Chine, quant à elle, est intéressée par l’expansion de ses activités commerciales et d’investissement en Afrique. Cette visite offre une plateforme idéale pour renforcer ces relations commerciales bilatérales.

La visite du président Abdelmadjid Tebboune en Chine témoigne de l’engagement de l’Algérie à renforcer les relations bilatérales avec ce pays ami. Les échanges de haut niveau entre les dirigeants des deux nations sont essentiels pour maintenir une coopération solide et durable. La visite d’État contribuera à raffermir les liens politiques, économiques et culturels entre l’Algérie et la Chine.