Tebboune entame une visite de travail en Égypte et au Sultanat d’Oman

ALGER, dim. 27/10/2024 – Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, entame aujourd’hui, dimanche 27 octobre 2024, une visite de travail en République d’Égypte et une visite d’État au Sultanat d’Oman, indique un communiqué de la présidence de la République.

« Les deux visites, précise la même source, s’inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation ». Le président de la République a été salué à son départ, par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le Chef d’Etat-major de l’ANP, Saïd Chanegriha, et son Directeur de cabinet, Boualem Boualem.

Dans l’après-midi de ce dimanche, les services de la Présidence de la République ont indiqué que le président Abdelmadjid Tebboune est arrivé au Caire, capitale de la République d’Égypte. Le Chef d’État algérien a été accueilli, à l’aéroport international du Caire, par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Les liens historiques et culturels qui unissent l’Algérie et l’Égypte constituent un socle solide sur lequel s’appuie leur partenariat stratégique. Les deux pays sont ainsi déterminés à approfondir leur coopération dans tous les domaines, en réponse aux aspirations de leurs peuples et aux défis communs auxquels ils sont confrontés.

Dans un message de félicitations qu’il a adressé à son homologue égyptien à l’occasion de sa réélection en décembre 2023, le président algérien a réaffirmé l’importance qu’il accorde aux relations avec l’Égypte. Il a également exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale et de coordonner les actions des deux pays sur les enjeux régionaux et internationaux.