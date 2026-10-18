Prix de la viande importée en Algérie : Tebboune ordonne une enquête urgente

Tebboune a présidé ce dimanche un Conseil des ministres. Il a ordonné sept mesures immédiates pour suivre les prix et la disponibilité des produits de large consommation. Il a aussi chargé le Premier ministre d’ouvrir une enquête sur le marché de la viande importée.

Le Conseil a également examiné l’avancement de projets miniers et portuaires, ainsi que des marchés de dessalement d’eau de mer. La présidence a publié le communiqué final de la réunion.

Une enquête sur la viande importée

Le Premier ministre ouvrira une enquête immédiate sur le rôle négatif de certains importateurs. Ils sont soupçonnés de monopoliser la viande importée et d’en relever les prix. Les bouchers revendent ensuite cette viande au tarif de la viande locale.

L’enquête portera aussi sur les écarts de prix de la viande importée entre les boucheries. Ces écarts existent d’une wilaya à l’autre, et même d’un quartier à l’autre.

Le président a demandé un projet de texte organisant strictement l’activité des intermédiaires de vente. Ils interviennent entre les producteurs et les citoyens.

Le ministère du Commerce intérieur élaborera un système de plafonnement des prix. Il fixera aussi des marges bénéficiaires pour les légumes, les légumineuses, les pâtes et les viandes. Ce système tiendra compte des chaînes de production et de commercialisation.

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Achat des excédents et suivi local quotidien

Le ministre de l’Intérieur créera, avec les walis, un mécanisme d’achat des excédents de production locale. Les produits seront stockés, puis remis sur le marché dès les premiers signes de variation des prix. L’objectif est de préserver le pouvoir d’achat.

Le président a aussi ordonné un système décentralisé. Les directeurs du commerce assureront le suivi quotidien local des prix des produits de large consommation. Ils agiront sous la responsabilité des walis.

Renforcement du contrôle et de la numérisation

Les brigades de contrôle des prix du ministère du Commerce intérieur seront doublées. Elles mèneront des descentes quotidiennes et continues toute l’année.

L’Intérieur, le Commerce intérieur et le Haut-Commissariat à la numérisation créeront une base de données numérique. Elle servira de mécanisme d’alerte. Les services concernés pourront intervenir quand les prix grimpent de façon anormale.

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Annaba : le quai phosphatier devient un enjeu régional

Le président a souligné que le quai phosphatier du port d’Annaba est devenu un enjeu régional et méditerranéen. Il a demandé de le gagner et de l’exploiter au plus tôt.

Il a aussi ordonné le lancement immédiat, depuis Tamanrasset, du projet ferroviaire Laghouat-El Menia-In Salah-Tamanrasset.

Dessalement : Chlef, Mostaganem et Tlemcen en priorité

Le président a demandé de fournir au plus vite de l’eau dessalée aux wilayas de Chlef, de Mostaganem et de Tlemcen. Elles sont en situation prioritaire. L’extension à d’autres wilayas se fera après une étude technique au cas par cas. Cette étude évaluera leurs ressources locales en eaux de surface et souterraines.

Il a rappelé la nécessité d’un contrôle strict des autorisations de forage de puits, pour protéger les nappes. Le gouvernement intégrera ces deux points dans le projet de loi d’orientation agricole. Un prochain Conseil des ministres, consacré à l’agriculture, l’examinera.

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