Tebboune en visite officielle en Italie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est envolé cet après-midi pour l’Italie pour une visite officielle. Une occasion pour consolider les relations bilatérales entre les deux pays.

« Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se rend aujourd’hui en visite officielle en République d’Italie amie, où il présidera, du côté algérien, les travaux de la cinquième session du Sommet gouvernemental algéro-italien de haut niveau« , a annoncé la Présidence de la République en cette fin de journée.

Et d’ajouter : « Cette visite revêt une importance particulière dans le renforcement des liens d’amitié historiques et le développement des relations bilatérales dans de nombreux domaines entre les deux pays amis ».

La visite officielle de Tebboune en Italie s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Italie, visant à approfondir la collaboration dans divers secteurs d’intérêt commun.

Il faut dire que l’Algérie et l’Italie entretiennent de très bonnes relations bilatérales, notamment depuis la visite de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, en Algérie en janvier 2023.

