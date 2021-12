Tebboune en visite officielle demain en Tunisie

Les relations entre l’Algérie et la Tunisie semblent être sur de bons rails. Après les visites effectuées par le président, Kaïs Saïed et bon nombre de hauts responsables Tunisiens en Algérie, voilà que le président Tebboune s’apprête à rendre la pareille.

C’est via un communiqué rendu public ce mardi 14 décembre, que la présidence de la République a annoncé que le président Tebboune va effectuer une visite d’état en Tunisie. Cette visite fait suite à celle déjà effectuée par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane jeudi dernier.

« À l’invitation de son frère Kaïs Saïed, le président de la république Tunisienne, le président de la république Abdelmajid Tebboune entame une visite d’état, en Tunisie« , fait savoir le communiqué qui précise que cette visite « va durer deux jours, à partir de mercredi 15 décembre ».

Tebboune en Tunisie

Selon le communiqué de la présidence, cette visite qui va mener le président Tebboune en Tunisie « s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles profondément enracinées entre les deux peuples frères ».

Le même communiqué ajoute que cette démarche vise à « élargir et à développer les domaines de coopération (entre l’Algérie et la Tunisie) à un niveau qualitatif qui incarne la pleine harmonie et la volonté commune des dirigeants et des peuples des deux pays ».

Il est à rappeler que le premier ministre, Aimene Benabderrahmane, a déclaré lors de sa visite à Tunis, jeudi dernier que « nous sommes là pour bien préparer la visite officielle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune prévue en Tunisie dans les prochains jours ».