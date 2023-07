Tebboune en visite d’inspection de projets de développement à Alger, Boumerdès et Tipaza

Le Président Tebboune inspecte les projets de développement dans les wilayas d’Alger, Boumerdès et Tipasa. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a débuté aujourd’hui, le mercredi 5 juillet 2023 une visite de terrain pour examiner plusieurs projets de développement dans les wilayas d’Alger, Boumerdès et Tipasa. Cette visite coïncide avec la célébration du 61e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Le Président Tebboune a commencé sa visite à Boumerdès où il a officié la pose de la première pierre du projet de réalisation de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet. Cette station aura une capacité de 300 000 m3/jour et vise à répondre aux besoins croissants en eau potable dans la région.

Hommage aux martyrs de la Glorieuse Révolution

Plus tôt dans la journée, le Président de la République s’est rendu au Sanctuaire des Martyrs à Alger pour honorer la mémoire des martyrs de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. Il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha du Saint Coran en hommage aux Chouhada de la Guerre de libération nationale.

Le Président Tebboune a ensuite poursuivi sa visite en inspectant plusieurs projets de développement dans les wilayas d’Alger, Boumerdès et Tipasa. Ces projets visent à améliorer les infrastructures et à dynamiser l’économie locale.