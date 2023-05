Tebboune en visite d’Etat au Portugal dès aujourd’hui

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune entame aujourd’hui, le lundi 22 mai 2023 une visite d’Etat de deux jours au Portugal. Cette visite a pour but de renforcer les relations économiques et politiques entre les deux pays, selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République.

Durant son séjour, il est prévu que le Chef de l’Etat rencontre le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, le président du Parlement, Augusto Santos Silva, ainsi que le Premier ministre portugais. La visite du président Tebboune survient environ une semaine après la tenue à Alger de la 6e session du Groupe de travail conjoint sur la coopération économique algéro-portugaise.

Le ministre portugais de l’Economie et de la Mer, Antonio Costa Silva, qui était présent à la réunion d’Alger, avait exprimé la volonté du Portugal de quintupler les investissements en Algérie au cours des cinq prochaines années. Pour le ministre, l’Algérie est un partenaire fondamental et crédible dans un monde de plus en plus incertain sur le plan économique et géopolitique.

Le Portugal souhaite ainsi accroître et diversifier les investissements en Algérie dans divers secteurs d’activité, tels que les travaux publics, la finance, l’industrie, la production pharmaceutique, l’hydraulique, l’agriculture, l’énergie et les transports.

Renforcer la coopération pour un partenariat mutuellement bénéfique

Alors que de son côté le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a exprimé le souhait pour l’Algérie de renforcer la coopération avec le Portugal pour « un partenariat mutuellement bénéfique ». Cette coopération permettra de développer les échanges commerciaux et d’investissement entre les deux pays, ainsi que de renforcer les liens politiques et culturels.

Pour conclure, il est important de rappeler que l’Algérie est le premier fournisseur d’énergie du Portugal, avec un volume annuel qui couvre 40% de ses besoins. Cette relation économique est très importante pour les deux pays et permet de renforcer leur coopération dans le domaine de l’énergie.