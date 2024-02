Tebboune en visite à Tindouf, y reçoit son homologue mauritanien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu aujourd’hui dans la wilaya de Tindouf pour une visite officielle. Cette visite a été marquée par la rencontre entre le Président Tebboune et son homologue mauritanien, Mohammed Ould Ghazouani.

En effet, le Président Tebboune a accueilli chaleureusement son homologue mauritanien à l’aéroport de Tindouf, marquant ainsi le début d’une visite de travail en Algérie. Les deux chefs d’État ont eu l’occasion de discuter de questions bilatérales et de renforcer les liens entre l’Algérie et la Mauritanie.

De plus, lors de cette rencontre, le Président Tebboune et le Président Ghazouani ont échangé sur divers sujets d’intérêt commun, tels que la coopération économique, la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Les deux dirigeants ont aussi exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays et de travailler ensemble pour relever les défis auxquels la région est confrontée.

Des discussions constructives

En outre, les discussions entre les deux chefs d’État ont été fructueuses et ont permis d’identifier des domaines de coopération, et le Président Tebboune s’est félicité de la visite de son homologue mauritanien et a souligné l’importance de renforcer les liens entre les deux pays.

Pour conclure, à l’issue de la rencontre, le Président Tebboune et le Président Ghazouani ont convenu de travailler ensemble pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, tels que l’économie, la sécurité et la culture. Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à œuvrer pour le bien-être de leurs peuples respectifs et pour la stabilité de la région.