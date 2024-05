Tebboune en visite à Khenchela : plusieurs projets et inaugurations au programme

Aujourd’hui, le jeudi 30 mai 2024, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé une visite de travail à Khenchela. Cette visite vise à inspecter et inaugurer plusieurs projets de développement essentiels pour la région.

Le président Tebboune supervise l’inauguration de plusieurs projets importants, dont le projet de la ligne ferroviaire reliant Khenchela à Aïn Beïda. Ce projet, inscrit dans le programme complémentaire de développement, bénéficie d’une enveloppe financière de 51 milliards de dinars algériens.

Ce projet ferroviaire relie Khenchela à la commune de Aïn Beïda dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Il couvre une distance de 50 km avec des trains circulant à une vitesse de 160 km/h pour les passagers et de 100 km/h pour les marchandises. Les lignes sont électrifiées pour un transport plus efficace et durable.

Focus sur l’agriculture, l’irrigation et le logement

Durant sa visite, le président de la République se rendra également au pôle urbain. Il écoutera une présentation détaillée sur les secteurs clés de l’agriculture, de l’irrigation et du logement dans la wilaya de Khenchela. Cette présentation vise à informer sur les progrès réalisés et les défis restants.

En plus des visites et des inaugurations, le président Tebboune rencontrera des représentants de la société civile. Cette rencontre permettra d’échanger sur les préoccupations locales et de discuter des initiatives futures pour améliorer la qualité de vie des habitants de Khenchela.