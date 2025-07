Tebboune en Italie : vers une alliance stratégique multisectorielle

La visite officielle du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Italie constitue un tournant majeur dans les relations bilatérales entre les deux pays. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens diplomatiques et économiques entre les deux nations méditerranéennes.

Lors de son séjour dans la capitale italienne, le président Tebboune a souligné l’importance de cette visite, la qualifiant de « nouveau jalon » dans la construction des relations entre les deux pays. Cette initiative diplomatique vise notamment à consolider le partenariat existant et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

« La 5e session du Sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau vient « concrétiser des démarches pratiques reflétant une volonté politique ancrée de renforcer nos relations historiques et d’ériger davantage de passerelles de coopération dans des secteurs prometteurs, comme les ressources en eau, l’agriculture durable, l’industrie, les transports et la diversité culturelle et scientifique », dira-t-il, dans une déclaration conjointe à la presse avec la présidente du Conseil des ministres italien, Mme Giorgia Meloni.

Élargissement des Discussions

Cette session vient également « confirmer la relation fiable avec l’Italie, pays ami, dans les domaines de l’énergie et des énergies renouvelables« , a ajouté le président de la République.

Les relations algéro-italiennes, déjà considérées comme exemplaires, devraient connaître un nouvel élan grâce à cette visite présidentielle. Les discussions ont porté sur l’élargissement du partenariat entre les deux nations, laissant présager des développements positifs dans divers secteurs de coopération.

Abdelmadjid Tebboune n’a pas raté l’occasion pour évoquer le génocide à l’encontre du peuple palestinien. À cet effet, il a appelé la communauté internationale à « assumer sa responsabilité politique et morale pour mettre fin au génocide et aux violations continues à l’encontre du peuple palestinien ».

Sécurité Régionale et Enjeux Internationaux

Les échanges se sont concentrés sur la situation au Sahel, une région considérée comme vitale. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement des efforts collectifs en matière de sécurité et de développement, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme dans cette zone stratégique.

Concernant la question du Sahara occidental, le président de la République a déclaré : « Nous avons réaffirmé notre soutien commun à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique juste, conforme à la légalité internationale, permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination ».

