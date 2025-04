Tebboune écarte le ministre du Commerce et mise à nouveau sur Kamel Rezig

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce lundi à un important remaniement au sein de l’exécutif, marquant un tournant dans la conduite de deux secteurs stratégiques du pays. Par décret présidentiel, le chef de l’État a mis fin aux fonctions de M. Boukhari Mohamed, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. Il a désigné M. Kamel Rezig pour lui succéder à ce poste sensible, dans un contexte marqué par la volonté de relancer la dynamique économique du pays à l’international.

Remaniement ministériel : Tebboune opère 2 changements clés au sein du gouvernement

Cette décision intervient alors que l’Algérie cherche à renforcer sa présence sur les marchés extérieurs et à diversifier ses exportations hors hydrocarbures. Le retour de M. Rezig, qui avait déjà occupé les fonctions de ministre du Commerce par le passé, pourrait s’inscrire dans une logique de continuité et d’efficacité, compte tenu de son expérience dans la gestion des dossiers économiques et commerciaux. Sa nomination laisse entrevoir une nouvelle orientation stratégique pour améliorer la compétitivité des produits algériens à l’étranger et favoriser les partenariats économiques régionaux et internationaux.

À LIRE AUSSI : Tebboune ferme l’Algex et fixe un PIB objectif pour 2027

Dans le même temps, le président Tebboune a également décidé de mettre fin aux fonctions de Mme Rabia Kherfi, présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE). Elle est remplacée par M. Mohamed Boukhari, qui assumera désormais la présidence de cette institution consultative clé. Le CNESE joue un rôle important dans la réflexion et la proposition de politiques publiques en matière de développement économique, de justice sociale et de transition écologique.

Rezig remplace Boukhari au Commerce

Ce double changement intervient dans un contexte de réformes économiques ambitieuses, où le pouvoir exécutif entend donner un nouvel élan aux institutions stratégiques. L’arrivée de M. Boukhari à la tête du CNESE pourrait annoncer une orientation renouvelée dans les propositions de politiques économiques, sociales et environnementales, en phase avec les enjeux actuels du pays.

À LIRE AUSSI : Rencontre Tebboune – Patrons : l’Algérie affiche ses ambitions pour 2025

Ces décisions témoignent de la volonté du président Tebboune d’adapter l’action gouvernementale aux défis actuels, en misant sur des profils expérimentés pour impulser une nouvelle dynamique. Elles s’inscrivent également dans une démarche de réévaluation continue des performances au sein des institutions, afin de répondre au mieux aux attentes des citoyens et aux impératifs de développement.

Le remaniement suscite dès à présent de nombreuses réactions dans les milieux politiques et économiques, qui scrutent avec attention les prochaines étapes de cette réorganisation.

À LIRE AUSSI : Vers une Algérie connectée : Tebboune fixe le cap de la 5G au Conseil des ministres