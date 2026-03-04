Tebboune dote le MDN de 3 nouvelles entreprises : Voici leurs emplacements et leurs missions

Le ministère de la Défense nationale (MDN) poursuit l’extension de son pôle économique. Trois nouveaux Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) viennent d’être créés par décrets présidentiels, ciblant des secteurs technologiques hautement stratégiques : la fibre optique, l’informatique et le textile technique.

L’annonce, publiée au Journal officiel ce début mars 2026, marque une accélération notable de l’implication de l’Armée nationale populaire (ANP) dans l’industrie de pointe. L’objectif est de réduire la dépendance technologique de l’Algérie vis-à-vis des fournisseurs étrangers, particulièrement dans les infrastructures de communication.

Les trois nouvelles entités sont :

L’EPIC-EC (Établissement de câblerie) : Basé à Réghaïa, il se consacrera à la conception et la production de fibres optiques et de composants associés.

L'EPIC-EPMTIC (Moyens des TIC) : Installé à El Harrach, cet établissement développera des équipements numériques et électroniques pour les systèmes de communication.

L'EPIC-EDIT (Développement des industries textiles) : Cette structure se spécialisera dans les textiles techniques et industriels (uniformes ignifugés, équipements de protection, etc.).

La Fibre Optique : Un enjeu de sécurité nationale

En installant l’EPIC-EC à l’est d’Alger, l’État algérien ne vise pas seulement une production industrielle, mais une sécurisation de ses réseaux. La fibre optique est aujourd’hui le « système nerveux » des télécommunications civiles et militaires.

L’internalisation de cette production permet de garantir l’intégrité des infrastructures numériques nationales tout en stimulant la recherche et développement locale.

La création de l’EPIC-EPMTIC à El Harrach illustre la volonté de créer une passerelle entre le monde militaire et la recherche scientifique. Son conseil d’administration intègre :

La direction centrale du numérique de l’armée.

Le Centre de développement des technologies avancées (CDTA).

Cette synergie doit permettre de transformer les innovations de laboratoire en outils opérationnels prêts à l’emploi pour les institutions publiques.

Organisation et Gouvernance

Ces trois entreprises partagent un modèle de gestion rigoureux, typique du secteur économique de l’armée :

Tutelle : Ministère de la Défense nationale (MDN).

Direction : Assurée par un officier général ou supérieur.

Autonomie : Dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Ouverture : Les textes autorisent explicitement ces EPIC à conclure des partenariats et à prendre des participations dans d’autres sociétés, ouvrant la voie à une collaboration avec le secteur privé ou international.

Depuis 2008, le secteur économique de l'armée ne cesse de croître, s'étendant désormais de la mécanique lourde à la micro-électronique.

Vers une hégémonie industrielle ?

Si les montants des investissements restent confidentiels, cette expansion confirme que l’ANP s’impose comme un acteur incontournable de l’économie nationale.

En investissant les segments de la fibre optique et de l’électronique, l’armée ne se contente plus de fabriquer du matériel de défense classique, elle devient le moteur d’une industrie de souveraineté technologique.