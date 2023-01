Coup d’envoi de la rencontre Gouvernement-walis: ce qu’a dit Tebboune

Après plusieurs rencontres tenues durant les dernières années, le gouvernement tient aujourd’hui, le jeudi 19 janvier sa cinquième réunion avec les walis, au Palais des nations à Alger, afin d’évaluer la mise en œuvre des orientations et recommandations issues des précédents rendez-vous. La rencontre devra permettre aux participants d’examiner les perspectives de développement de l’économie nationale en vue d’améliorer le niveau de vie des Algériens.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé au Palais des Nations, pour donner le coup d’envoi des travaux de cette rencontre.

Selon le ministère de l’Intérieur, la rencontre qui est sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et avec le slogan « Développement local : bilan et perspectives ».

Parallèlement, la réunion examinera les moyens d’accélérer le développement économique et social local, grâce à l’élaboration d’une feuille de route complète et cohérente. Il permettra de mettre en évidence les aspects de complémentarité entre les différentes wilayas du du pays, et de valoriser les capacités et avantages dont ils regorgent.

De plus, la « réunion Gouvernement – walis » mettra en exergue les questions liées à l’évaluation intermédiaire de la mise en œuvre des mesures liées au développement social et économique local, et discutera des perspectives de leur consolidation. Il discute des mécanismes de coordination et de coopération entre le wali et le médiateur de la république pour aider les citoyens et les investisseurs.

Qu’a déclaré Tebboune lors du coup d’envoi de cette réunion ?

Le président Abdelmadjid Tebboune lors de l’ouverture de la réunion Gouvernement – walis, a déclaré que la réunion vise à donner une plus grande efficacité au travail des groupes locaux. Mais aussi à faire le suivi de la mise en œuvre des décisions avec une nouvelle vision, dans le but d’apporter le changement de mentalité nécessaire pour éliminer les pratiques bureaucratiques et parasitaires.

Le Chef de l’Etat a appelé les walis à faire preuve de moins d’hésitation, et à faire preuve d’initiative et d’audace, d’autant plus que cette étape est une étape d’enjeux stratégiques basés sur la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique. En précisant que le Gouvernement cherche à établir les bases d’une nouvelle gouvernance en diversifiant les sources de financement et en améliorant les modes de gestion.

Pour conclure, Tebboune a déclaré les walis ont participé à la résolution des problèmes qui encombraient les institutions pour des raisons bureaucratiques. En mettant en avant le fait que les décisions prises précédemment ont permis en peu de temps de créer entre 600 et 700 unités microéconomiques, petites, moyennes et grandes.