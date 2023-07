Tebboune distingue les lauréats du BEM et BAC 2023 lors d’une cérémonie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd’hui, le dimanche 30 juillet 2023 au Palais du Peuple d’Alger la cérémonie de distinction des lauréats du Baccalauréat (BAC) et du Brevet d’enseignement moyen (BEM) de la session juin 2023, ainsi que les élèves lauréats des Olympiades internationales des mathématiques qui se sont déroulées récemment au Japon.

En effet, le Président Tebboune a personnellement remis des médailles, des cadeaux et des récompenses financières aux meilleurs élèves du pays, qu’ils soient issus des établissements nationaux ou des élèves aux besoins spécifiques.

Lors de cette cérémonie, le Président de la République a honoré le premier au niveau national au baccalauréat 2023, Mohamed Amine Benkadache, qui a obtenu une note de 19,50 % dans la filière des sciences expérimentales de la wilaya de Guelma. Également récompensé, le deuxième au niveau national, Oussama Daachi, qui a obtenu une note de 19,32 % en sciences expérimentales et 19,81 % dans les matières fondamentales, de la wilaya de Sétif.

Quels sont les taux de réussite au BAC et BEM 2023 ?

De plus, il est important de rappeler que le taux de réussite au Baccalauréat de cette année 2023 a atteint 50,63% et 60,97% au BEM.

La cérémonie de remise de prix a été marquée par la présence de personnalités éminentes, dont le Président du Conseil de la Nation, Salah Goujil, le Président de l’Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bougali, le Premier ministre, Aimene Ben Abderrahmane, le Président de la Cour constitutionnelle, ainsi que le Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire, le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, et d’autres membres du gouvernement.

Cet événement est l’occasion de célébrer les succès des élèves les plus brillants du pays et de reconnaître leur dévouement et leur travail acharné. La remise de ces prix vise à encourager l’excellence académique, à stimuler la compétition saine entre les élèves et à promouvoir l’éducation de qualité en Algérie.