Tebboune depuis Tunis : « Notre culture est celle de la victoire »

Les relations entre l’Algérie et la Tunisie sont au beau fixe, en témoignent les échanges de visites répétés de hauts responsables des deux pays, dont les deux chefs de l’État.

C’est dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays que le président Tebboune a atterri aujourd’hui à Tunis. Après un accueil présidentiel qui lui a été réservé à l’aéroport de Carthage, il a pu s’entretenir en tête-à-tête avec son homologue Tunisien.

Suite à ces entretiens en tête-à-tête, les deux chefs d’État maghrébins, Abdelmajid Tebboune et Kaies Saied, ont tenu une conférence de presse, ce soir, à Tunis.

« La Tunisie est un prolongement de l’Algérie »

Le président Tebboune a notamment déclaré que « la Tunisie est un prolongement de l’Algérie et que l’Algérie est un prolongement de la Tunisie ».

Répondant à une question d’une journaliste Tunisienne, le président Tebboune a indiqué que l’Algérie « n’économisera aucun effort pour aider la Tunisie, mais toujours dans le cadre de ses capacités ».

Le chef de l’État a ajouté que la crise économique a touché les plus grandes économies du monde », mais l’Algérie et la Tunisie sont connu par la patience.

« On est habitués à la patience…. On n’a pas une ambition plus qu’il en faut et on n’a pas la culture de la défaite. Comme le dit mon frère Kais, notre culture est celle de la victoire, même avec rien du tout on gagnera si dieu le veut », a déclaré le président Tebboune.

« Une visite Historique »

Depuis son investiture en décembre 2019, le président Tebboune a effectué une seule visite d’état, et elle l’avait mené en Arabie Saoudite. Aujourd’hui, le président Tebboune a atterri à l’aéroport de Carthage.

C’est pour cela que le président Tunisien n’a pas hésité à qualifié cette démarche de « visite historique », mais aussi vu l’ampleur des questions qui ont été traités par les deux chefs d’états.

De son côté, le président Tebboune a affirmé son soulagement vis-à-vis de ce qui est ressorti des discussions qui ont été menés par les gouvernements des deux pays.

Lors du même point de presse, le président Tebboune a déclaré que les discussions ont été centrée sur « les questions continentales » notamment sur la « situation en Libye ». Tebboune a souligné qu’il partageait « les mêmes points de vue » avec le président Tunisien.