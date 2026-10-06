Tebboune accueille en personne la dépouille de Boualem Boualem à Alger

Arrivée mardi en soirée à l’aéroport international d’Alger, la dépouille de Boualem Boualem, directeur de cabinet de la présidence de la République, a été accueillie par le chef de l’État en personne.

Abdelmadjid Tebboune s’est rendu au salon d’honneur de l’aérogare pour recevoir le corps du haut responsable, mort la veille dans un établissement hospitalier de Genève où il suivait un traitement contre une maladie incurable.

Tebboune accueille la dépouille de Boualem Boualem au salon d’honneur

Le président de la République a adressé un dernier regard au corps de son collaborateur avant de se tourner vers les proches du disparu. C’est sur place, dans l’enceinte de l’aéroport, qu’il a présenté ses condoléances à la famille endeuillée. Une séquence sobre, à la mesure de la place qu’occupait le défunt dans l’appareil d’État.

Plusieurs figures de premier plan des institutions nationales avaient fait le déplacement. Elles se sont jointes au chef de l’État pour un ultime hommage. Le salon d’honneur de l’aéroport Houari Boumediene, habituellement réservé à l’accueil des hôtes de marque étrangers, accueillait cette fois une cérémonie funèbre.

La présence du président à cette réception du corps traduit la proximité qui unissait les deux hommes. Elle rappelle aussi le poids institutionnel de la fonction exercée par le disparu durant plus de deux ans.

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Un décès survenu à Genève annoncé par la Présidence

La nouvelle était tombée lundi soir, par la voie d’un communiqué officiel d’El Mouradia. Transféré en Suisse pour y bénéficier d’une prise en charge médicale spécialisée, le responsable y a succombé à une affection grave contre laquelle il luttait depuis un certain temps. L’annonce du décès du directeur de cabinet a provoqué une vague de réactions au sein de l’exécutif.

Depuis cette annonce, ministres et hauts cadres de l’État se sont succédé pour exprimer leur compassion aux proches. Le chef de l’État avait déjà, par le passé, marqué de son empreinte les messages de condoléances adressés aux familles de personnalités nationales disparues.

Le parcours politique et diplomatique de Boualem Boualem

Septembre 2023 avait marqué son entrée à la tête du cabinet présidentiel. Un décret daté du 27 de ce mois lui confiait d’abord la fonction à titre intérimaire. Il fallut attendre le 2 janvier 2024 et un nouveau texte présidentiel pour que sa nomination soit rendue définitive.

Avant d’accéder à ce sommet administratif, l’intéressé avait enchaîné les responsabilités dans la diplomatie et la haute fonction publique. Magistrat de formation, il avait gravi les échelons au fil des décennies.

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Un poste stratégique au cœur de la présidence de la République

Diriger le cabinet présidentiel, c’est tenir l’un des leviers les plus sensibles de la République algérienne. Le titulaire de ce poste coordonne la circulation des dossiers entre El Mouradia et les autres institutions du pays. Rien ne remonte au chef de l’État sans transiter par ses services.

Suivi des dossiers politiques majeurs, traitement des affaires administratives stratégiques, articulation avec l’administration centrale : le périmètre est vaste. Cette fonction prend une dimension particulière lors des grandes échéances, qu’il s’agisse des déplacements officiels du président à l’étranger ou des arbitrages internes.

La vacance laissée par cette disparition devra donc être comblée rapidement. Aucune indication n’a filtré pour l’heure sur une éventuelle succession.

Une disparition qui touche le sommet de l’État algérien

L’émotion dépasse le cercle restreint de la Présidence. Au sein du gouvernement comme dans les administrations centrales, nombreux sont ceux qui avaient travaillé avec le défunt au quotidien. Son nom restait pourtant peu exposé médiatiquement, conformément à la discrétion qu’impose la fonction.

Les obsèques devraient se tenir dans les prochaines heures. Le chef de l’État, qui n’hésite pas à marquer les moments de recueillement national, a tenu à être présent dès le retour du corps sur le sol algérien.

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