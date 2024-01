Tebboune dénonce un génocide contre Gaza et accuse Israël de crimes de guerre (Vidéo)

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a récemment annoncé un partenariat solide entre l’Algérie et la Sierra Leone, visant à promouvoir la paix et la sécurité internationales. Cette déclaration intervient à la suite d’entretiens fructueux avec son homologue sierra-léonais, Julius Maada Bio.

En effet, dans une déclaration conjointe à la presse, les deux présidents ont affirmé que leurs pays, en tant que membres non-permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et travailleront en tandem pour maintenir la paix et la sécurité mondiales. Cette collaboration repose sur le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international.

Le président Tebboune a souligné l’engagement des deux nations à interpeller la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, pour faire face aux responsabilités historiques, légales et morales liées à l’injustice subie par le peuple palestinien. Il a vivement réagi à la situation critique dans la bande de Gaza, appelant à une action urgente contre le génocide et les crimes de guerre.

Concernant la question sahraouie, les deux présidents ont exprimé leur ferme volonté de poursuivre des actions conjointes en vue d’une solution juste et durable, conforme aux décisions du Conseil de sécurité et à la légalité internationale.

Les leaders ont examiné les moyens de coordonner les positions et les perspectives sur les questions de sécurité, tant au niveau international que continental. Ils ont particulièrement évoqué la situation dans la région du Sahel et en Afrique de l’Ouest, soulignant l’importance d’approfondir les consultations et d’échanger des vues.

Renforcement de la coopération Africaine

En outre, un accord a été conclu pour assurer un appui mutuel et une coordination au sein de l’Union africaine afin de consolider la paix et la sécurité en Afrique. Les présidents ont souligné la nécessité de rectifier les torts historiques infligés à l’Afrique par une représentation plus équitable du continent.

Le président Tebboune a exprimé son espoir que la visite du Président Julius Maada Bio en Algérie insuffle une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale. Les deux leaders ont convenu de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l’énergie, le commerce, l’industrie, l’agriculture, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et la pêche, et dans le but de renforcer les liens économiques, un Conseil d’affaires conjoint sera créé pour faciliter la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays. Les présidents ont souligné leur engagement à développer les échanges commerciaux et à promouvoir l’expertise mutuelle.

Pour conclure, la président Tebboune a exprimé sa conviction que cette visite contribuera à insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Il a souligné l’importance de renforcer la concertation en vue d’établir un partenariat constructif, bénéfique aux intérêts mutuels de l’Algérie et de la Sierra Leone.