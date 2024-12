Tebboune décrète une grâce présidentielle à l’occasion du Nouvel An 2025

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé mercredi des mesures de grâce présidentielle à l’occasion de la nouvelle année. Cette décision, relayée par la télévision publique algérienne, intervient dans un contexte marqué par des appels à l’apaisement et au renforcement de la cohésion sociale.

Cette initiative s’inscrit dans une tradition bien établie en Algérie, où des grâces sont souvent accordées lors de fêtes nationales ou à l’approche de nouvelles années. Ces mesures visent généralement à favoriser la réinsertion sociale des détenus et à renforcer l’esprit de clémence et de pardon dans la société.

Le président Tebboune accorde une grâce présidentielle à 2471 détenus

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé aujourd’hui une série de mesures de grâce présidentielle et d’apaisement concernant 2471 détenus. Cette décision s’inscrit dans une volonté de favoriser un climat de stabilité et de répondre à des préoccupations humanitaires et sociales.

Selon le communiqué officiel, ces mesures concernent plusieurs catégories de détenus, avec des critères précis définissant les bénéficiaires de cette grâce. La première catégorie inclut une grâce totale pour les personnes non incarcérées ayant été condamnées définitivement à des peines inférieures ou égales à 24 mois. Cette mesure vise à alléger la pression sur le système judiciaire et à offrir une nouvelle chance à ces individus de s’insérer dans la société.

À LIRE AUSSI : Après ALGER, Tebboune promet de moderniser cette wilaya «de résistance et d’histoire»

Les détenus actuellement en prison, purgeant des peines de 18 mois ou moins, bénéficieront également d’une grâce totale. Cette décision permettra la libération immédiate de nombreux détenus répondant à ces critères, réduisant ainsi la population carcérale.

Pour les détenus purgeant des peines plus longues, une réduction partielle de 18 mois sera appliquée à ceux dont la peine restante dépasse 18 mois, mais n’excède pas 30 ans. Cette mesure touche une frange importante de la population carcérale et reflète une approche équilibrée visant à alléger certaines peines sans compromettre l’ordre public.

Les détenus vulnérables touchés par la grâce présidentielle

Un traitement particulier est réservé aux personnes vulnérables. Les détenus âgés de 65 ans ou plus, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de trois ans bénéficieront d’une réduction totale ou partielle de 24 mois. Cette décision s’inscrit dans une logique humanitaire, tenant compte des conditions spécifiques de ces individus.

À LIRE AUSSI : Tebboune donne son feu vert : Une nouvelle école internationale voit le jour en Algérie

Le président Tebboune a toutefois souligné que certaines catégories de détenus restent exclues de ces mesures, conformément aux dispositions du décret présidentiel. Ces exclusions visent à préserver la sécurité publique et à respecter la gravité de certaines infractions.

Par ailleurs, une grâce totale a été accordée à 14 détenus ayant été condamnés définitivement pour des infractions liées à l’ordre public. Huit autres détenus, actuellement en détention provisoire ou en attente de jugement, bénéficieront également de mesures d’apaisement. Ces décisions reflètent la volonté du chef de l’État d’agir en faveur de la réconciliation et du dialogue.