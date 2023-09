Tebboune décrète les nouvelles missions de la gendarmerie nationale

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel relatif aux missions et organisation de la gendarmerie nationale.

En effet, le dernier numéro du journal officiel a dévoilé les nouvelles missions que la gendarmerie nationale prendra en charge, en outre de ses traditionnelles missions.

Ainsi, on peut lire, « La gendarmerie nationale établit des relations de service avec les autres services de sécurité, les organes et autorités publics nationaux et des relations de coopération avec les établissements, organes et associations nationaux d’intérêt commun.

Dans le cadre de ses missions, la gendarmerie nationale entretient et développe, conformément à la réglementation en vigueur, des relations de coopération avec les gendarmeries et institutions à statut similaire de pays étrangers et participe à des opérations de maintien de la paix sous l’égide des instances internationales.

l'article 5 du décret présidentiel n° 23-313 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, participant à la défense nationale conformément aux plans arrêtés par le ministre de la Défense nationale et à la lutte contre le terrorisme, la subversion et toutes les activités visant à porter atteinte à la sécurité de l’État, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la gendarmerie nationale a pour charge l’exercice des missions de police judiciaire, de police administrative, de police militaire et participe aux missions de renseignements généraux, précise le décret.

Décret présidentiel : la suite des nouvelles missions de la gendarmerie nationale

« En matière de police judiciaire, la gendarmerie nationale lutte contre la criminalité et le crime organise et met en œuvre, à cet effet, les moyens d’investigation, de police scientifique et technique et d’expertise criminalistique, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

À ce titre, la gendarmerie nationale est chargée, notamment de recevoir les plaintes, les dénonciations, de rassembler les preuves et d’entamer les enquêtes préliminaires, de rechercher, d’investiguer, de constater toutes les infractions prévues dans le Code pénal et les lois spéciales, d’en rassembler les preuves et de rechercher les auteurs et les complices, d’exécuter les commissions rogatoires, les ordonnances

et les réquisitions émanant des autorités judiciaires », lit-on.

Dans le même registre, la gendarmerie nationale est chargée d’exécuter la politique pénale dans son domaine de compétence, d’élaborer des études et des analyses liées au domaine de la police judiciaire et de proposer des solutions aux autorités compétentes pour la prise de décision, d’identifier et d’analyser toutes les menaces liées aux différents crimes, notamment le crime organisé et la criminalité économique et financière, de proposer et d’émettre un avis à l’occasion de l’élaboration de textes relatifs à la police judiciaire », décrète le président de la république, Abdelmadjid Tebboune.

En outre, la gendarmerie nationale, de concert avec les autres services de sécurité et organes concernés, veille à la surveillance générale et continue du territoire national, au renseignement et à l’information des autorités publiques de toute atteinte à la sécurité, à l’exercice d’une action préventive et répressive, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : au recueil, au stockage et à l’analyse des informations liées aux activités des personnes, associations, entités incitatives et subversives qui constituent une menace pour la sécurité et à leur notification aux autorités compétentes ; au recueil et à l’analyse des informations et des données liées, notamment à la sécurité alimentaire, sanitaire, énergétique, hydrique et a leur notification aux autorités compétentes ; à participer à la proposition des éléments de la stratégie nationale de sécurité », précise le décret.